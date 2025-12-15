Axios: Οργισμένο μήνυμα ΗΠΑ σε Ισραήλ μετά την επίθεση στη Γάζα - «Παραβιάζετε την εκεχειρία»

Ένα αυστηρό και προειδοποιητικό μήνυμα προς την κυβέρνηση του Τελ Αβίβ έστειλε ο Λευκός Οίκος τονίζοντας ότι η δολοφονία ενός κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστούσε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Δυο Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στον πρακτορείο Axios τόνισαν ότι το οργισμένο μήνυμα από τις ΗΠΑ έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό προκύπτει καθώς αναμένεται η έναρξη της επόμενης φάσης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και λόγω της ευρύτερης περιφερειακής πολιτικής του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν απογοητευτεί πολύ με τον Νετανιάχου, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Μέχρι στιγμής πάντως, η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Μαρ-α-Λάγκο παραμένει σε ισχύ για τις 29 Δεκεμβρίου.

«Καταστρέφετε τη φήμη του Τραμπ»

Σύμφωνα πάντα με τους αξιωματούχους του λευκού Οίκου, η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ειδοποίησε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση. «Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: "Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες, κάντε το, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του Προέδρου Τραμπ αφότου μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα" ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν πιο ηπιό — ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» το θεωρούν παραβίαση της εκεχειρίας. Πάντως, από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί ξεκαθαρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικό ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς ήταν αυτή που παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επανέλαβε το λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο. «Η δολοφονία του Ραέντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν μέρα με τη μέρα για να παραβιάσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις μάχες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.