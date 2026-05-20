Axios: Τεταμένη επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου για το Ιράν - «O Μπίμπι πήρε φωτιά»

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης (19/5) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά τη συνομιλία, καθώς οι δύο πλευρές φέρονται να διαφωνούν ως προς την πορεία των επόμενων κινήσεων και το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι οι μεσολαβήτριες χώρες εργάζονταν πάνω σε προσχέδιο που θα υπέγραφαν τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν για να τερματίσουν επίσημα τον πόλεμο και να ξεκινήσουν μια περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων για θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε στο Axios αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία.



Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες διαφωνούσαν σαφώς σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν το Ιράν στο μέλλον. Μια αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε για την τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσε στο Axios ότι «τα μαλλιά του Μπίμπι πήραν φωτιά μετά την τηλεφωνική επικοινωνία». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου φέρεται να ανησυχούσε κατά τη διάρκεια προηγούμενων φάσεων των διαπραγματεύσεων. «Ο Μπίμπι ανησυχεί πάντα», δήλωσε μια πηγή στο Axios.

Axios reporter Barak Ravid says Trump and Netanyahu had a "tense" call Tuesday over a new Iran peace proposal brokered by Qatar and Pakistan.



According to Ravid, Trump still believes a deal is possible, while Netanyahu wants to resume military action against Iran.



Το ρεπορτάζ του Axios δημοσιεύτηκε καθώς οι ΗΠΑ απέστειλαν μια νέα πρόταση στο Ιράν μέσω Πακιστανών μεσολαβητών. Πηγές κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν δήλωσαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι οι μεσολαβητές της Τεχεράνης εξετάζουν το έγγραφο, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Επίσης την Τετάρτη (20/5), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται «ακριβώς στα όρια», μεταξύ επανέναρξης του πολέμου και σύναψης συμφωνίας. «Αν δεν λάβουμε τη σωστή απάντηση, θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε λάβει τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να είναι 100% καλές απαντήσεις», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα δώσει «λίγες ημέρες» για συνομιλίες.



Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι το Κατάρ και το Πακιστάν είχαν συντάξει αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Η Τεχεράνη δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για τη δεύτερη επίσκεψή του μέσα σε μια εβδομάδα για να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος.

