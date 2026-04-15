Ayda, το οικονομικό ασύρματο σετ ακουστικών για κάθε δουλειά

Η Trust εμπλουτίζει τη σειρά της με το Ayda Wireless ENC Headset, ένα ασύρματο on-ear headset που απευθύνεται σε όσους θέλουν άνεση, καθαρό ήχο και ευκολία στις καθημερινές κλήσεις και τα online meetings τους. Το μοντέλο συνδυάζει ελαφριά κατασκευή, συνδεσιμότητα Bluetooth έως και 10 μέτρα και μικρόφωνο με τεχνολογία ENC για πιο καθαρή επικοινωνία.



Άνεση για πολύωρη χρήση και καθαρή επικοινωνία

Ένα από τα πιο δυνατά του σημεία είναι η εργονομία του. Το headset διαθέτει ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής, ελαφριά υλικά και breathable fabric on-ear pads, στοιχεία που το κάνουν κατάλληλο για πολύωρη χρήση σε γραφείο ή στο σπίτι. Η σχεδίαση του μοντέλου δίνει έμφαση στην άνεση χωρίς να θυσιάζει τη φορητότητα και την καθημερινή πρακτικότητα.

Η Trust έχει ενσωματώσει dual ENC noise-cancelling μικρόφωνο, με στόχο να μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος και να βελτιώνει την καθαρότητα της φωνής στις κλήσεις. Επιπλέον, υπάρχουν εύχρηστα on-ear χειριστήρια για την ένταση, ενώ το flip-to-mute μικρόφωνο διευκολύνει τη γρήγορη σίγαση/ενεργοποίηση χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.



Αυτονομία, φόρτιση, συνδεσιμότητα

Στο πρακτικό κομμάτι, το Ayda Wireless προσφέρει έως 24 ώρες συνεχούς λειτουργίας, ενώ φορτίζει πλήρως σε περίπου δύο ώρες μέσω USB-C. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και καλώδιο USB-C σε USB-A, κάτι που κάνει τη χρήση του πιο άμεση από την πρώτη στιγμή. Το headset συνδέεται ασύρματα μέσω Bluetooth με εμβέλεια έως 10 μέτρα, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων μέσα στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, η συσκευή εμφανίζεται ως συμβατή με Windows, Android, iOS και macOS, κάτι που ενισχύει τη χρηστικότητά της σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συσκευές.



Βιώσιμη κατασκευή

Η Trust δίνει έμφαση και στη βιωσιμότητα, καθώς το Ayda Wireless ENC Headset κατασκευάζεται από 65% ανακυκλωμένα πλαστικά. Πρόκειται για μια θετική προσέγγιση που προσθέτει αξία στο προϊόν, ειδικά σε μια αγορά όπου η περιβαλλοντική διάσταση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Trust Ayda headset στο επίσημο site της εταιρείας.