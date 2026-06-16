Αύγουστος Κορτώ: Οι γυναικοκτόνοι είναι οι αληθινοί ανώμαλοι, τα επικίνδυνα τέρατα

«Είσαι τέτοιο σίχαμα, τέτοιο βάρος της γης, που μαχαιρώνεις τη γυναίκα σου κι αυτοκτονείς, ώστε το παιδί σου να δει τη μαχαιρωμένη μάνα του να ψυχορραγεί, και να πάρει το 100», γράφει ο Αύγουστος Κορτώ σε μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από οργή.



Και συνεχίζει: «Το ότι η γυναίκα για πολλούς Έλληνες είναι κτήμα, αντικείμενο, που μπορεί να καταστραφεί με το παραμικρό, το ξέρουμε.



Αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι οι γυναικοκτόνοι είναι οι αληθινοί ανώμαλοι, τα επικίνδυνα τέρατα, οι εχθροί της οικογένειας και της κοινωνίας».

Το συγκεκριμένο σχόλιο του συγγραφέα έγινε λίγες ώρες μετά τη δολοφονία μίας γυναίκας, μητέρας 2 παιδιών, από τον σύζυγό της, στη Δράμα. Ο 16χρονος γιος της οικογένειας μπήκε στο υπόγειο του σπιτιού, είδε τη μητέρα του μέσα σε λίμνη αίματος πάνω στο κρεβάτι της και δίπλα ακριβώς ένα μαχαίρι. Ο ανήλικος ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε «η μαμά είναι χτυπημένη και με αίματα», ενώ την ίδια ώρα η 20χρονη αδελφή του είναι φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη.