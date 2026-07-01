Αύγουστος Κορτώ: «Οι γονείς της γενιάς τους χρειάστηκαν χρόνο για να αποδεχτούν τα γκέι παιδιά τους»

Ο Αύγουστος Κορτώ βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» και προχώρησε σε μια εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, αλλά και τη σταδιακή αποδοχή από την οικογένειά του.

Παράλληλα, μίλησε για το bullying που βίωσε, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση και στην απώλεια της μητέρας του.

«Οι πατεράδες μας δεν ενθουσιάστηκαν»

Ο συγγραφέας εξήγησε πως οι γονείς της γενιάς του χρειάστηκαν χρόνο για να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

«Οι πατεράδες μας, ο δικός μου και του Τάσου, οι οποίοι είναι άντρες μεγαλωμένοι τη δεκαετία του '50, δεν ενθουσιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι οι γιοι τους ήταν γκέι.

Στη συνέχεια, όταν είδαν ότι είχαμε μία σχέση πιο ευτυχισμένη από τους γάμους τους, που κάναμε τα ταξίδια μας και δεν υπήρχαν εντάσεις, λίγο λίγο το έμαθαν αυτό και είπαν ότι τα παιδιά όχι μόνο δεν κινδυνεύουν να δυστυχήσουν, αλλά είναι πραγματικά ευτυχισμένα», ανέφερε.

Το bullying που βίωσε

Ο Αύγουστος Κορτώ μίλησε και για τα σχόλια που άκουγε από μικρός, εξηγώντας πως οι εμπειρίες αυτές τον σκλήρυναν με τα χρόνια.

«Έχουμε ακούσει πολλά μεγαλώνοντας. Αν έχεις κερδίσει αρκετούς αγώνες, κάτι μέσα σου ατσαλώνεται. Έχω ακούσει πάρα πολλά, πολύ χειρότερα. Θα με πεις… κι εγώ θα δακρύσω; Αφού… είμαι», είπε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Η συγκλονιστική αναφορά στη μητέρα του

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην αυτοκτονία της μητέρας του και μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τη σοβαρή κατάθλιψη.

Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη νιώθουν ότι αποτελούν βάρος για τους αγαπημένους τους και κυριεύονται από έντονες ενοχές.

Ο ίδιος περιέγραψε με συγκίνηση τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε η οικογένειά του, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κατανόηση και στήριξη απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.