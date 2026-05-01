Αυστηρές προειδοποιήσεις για φωτιές: Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και βαριές ποινές για παραβάτες

Σημαντική αύξηση των περιστατικών πυρκαγιών που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες στην ύπαιθρο καταγράφουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία για το 2026, με τις αρμόδιες αρχές να απευθύνουν αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες για την τήρηση των μέτρων πρόληψης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα που παραθέτει η Πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν ήδη επιβληθεί περισσότερα από 174 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 35 συλλήψεις για παραβάσεις που αφορούν την πρόληψη πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές και συναφείς εκτάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παραβάσεις αυτές οδήγησαν ακόμη και στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι σημαντικός αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε δραστηριότητες όπως το άναμμα φωτιάς, η καύση υπολειμμάτων, οι θερμές εργασίες (όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις και κοπές), καθώς και η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρες ή πυροτεχνημάτων.

Τι απαγορεύεται

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξής μέτρα:

Απαγορεύεται πλήρως η καύση φυτικών υπολειμμάτων, απορριμμάτων και γενικά η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, ανεξαρτήτως δείκτη επικινδυνότητας.

Οι θερμές εργασίες απαγορεύονται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός (κατηγορία 3), πολύ υψηλός (4) ή σε κατάσταση συναγερμού (5), καθώς και σε κάθε περίπτωση χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

Η χρήση πυροτεχνημάτων στην ύπαιθρο απαγορεύεται υπό αντίστοιχες συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Το κάπνισμα μελισσών απαγορεύεται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι πολύ υψηλός ή σε κατάσταση συναγερμού.

Βαριές κυρώσεις για τους παραβάτες

Η μη συμμόρφωση με τα μέτρα επισύρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων προβλέπονται ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικές ποινές από 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση πρόκλησης μεγάλης πυρκαγιάς, ο υπαίτιος αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, με ποινές κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή εξαγοράς, καθώς και πρόστιμα που μπορεί να αγγίξουν τις 200.000 ευρώ. Επιπλέον, σε περιπτώσεις με σοβαρές συνέπειες, όπως απώλεια ζωής ή εκτεταμένες καταστροφές, μπορεί να επιβληθεί ακόμη και δήμευση περιουσίας.

Έμφαση στην πρόληψη

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι η πρόληψη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Όπως υπογραμμίζεται, η αποφυγή αμέλειας και επικίνδυνων ενεργειών στην ύπαιθρο μπορεί να αποτρέψει καταστροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.