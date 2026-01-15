Αυστραλία: 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί εφήβων έχουν ήδη απενεργοποιηθεί

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκουν σε Αυστραλούς εφήβους, έχουν απενεργοποιήσει οι εταιρείες μέσων δικτύωσης, μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της πρώτης απαγόρευσης παγκοσμίως για άτομα κάτω των 16 ετών, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Διαδικτύου της χώρας.

Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα πρώτα κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Υποδηλώνουν ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να συμμορφωθούν με τον νόμο, η παραβίαση του οποίου θα μπορούσε να τους στοιχίσει πρόστιμο ύψους έως και 49,5 εκατ. δολ. Αυστραλίας (33 εκατ. δολ.) για μη συμμόρφωση, αλλά δεν καθιστά υπεύθυνα τα παιδιά, ούτε τους γονείς τους.



Ο αριθμός είναι πολύ υψηλότερος συγκριτικά με τις εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Ισοδυναμεί με περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα στοιχεία για τον πληθυσμό. Η Meta είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι αφαίρεσε περίπου 550.000 λογαριασμούς ανηλίκων από το Instagram, το Facebook και τα Threads.



Μελέτη με ειδικούς ψυχικής υγείας θα παρακολουθεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της απαγόρευσης αρκετά χρόνια.

