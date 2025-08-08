Αυστραλία: Αθωώθηκε 20 χρόνια μετά η «πιο μισητή γυναίκα» - Οργή για το ποσό αποζημίωσης που ζητά

Μια «σκοτεινή» υπόθεση που ανέδειξε σημαντικές αδυναμίες στην λειτουργία του κράτους της Αυστραλίας, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την αθώωση μιας γυναίκας που πέρασε 20 χρόνια πίσω από τις μπάρες της φυλακής κατηγορούμενη για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών της.

Η «η πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας», όπως την αποκαλούσε ο Τύπος της εποχής, καταδικάστηκε το 2003 με βάση την υπόθεση της εισαγγελίας ότι έπνιξε το καθένα από τα παιδιά της, παρά την έλλειψη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Η ποινή των 40 ετών που της επιβλήθηκε μειώθηκε σταδιακά.

Η Kathleen Folbigg αθωώθηκε πλήρως το 2023 μετά από έρευνα και ζήτησε αποζημίωση. Η δικηγόρος της υποστηρίζει πως το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων είναι «βαθύτατα άδικη», δεδομένου ότι πέρασε 20 χρόνια μέσα στη φυλακή, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ABC.

Η υπόθεση που συγκλόνισε την χώρα

Η Folbigg καταδικάστηκε το 2003 για τους φόνους των παιδιών της, Patrick, Sarah και Laura και Caleb, σε υποθέσεις που εκτυλίχθηκαν μεταξύ 1989 και 1999. Χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες και νέα ευρήματα, ώστε να ακυρωθούν οι καταδίκες της το 2023.

Ο γενικός εισαγγελέας Michael Daley, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από «εκτενή και ενδελεχή αξιολόγηση» του φακέλου της. Ωστόσο, οι όροι της αποζημίωσης δεν αποκαλύφθηκαν δημόσια κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Folbigg.

Η καλύτερή της φίλη, Tracy Chapman, εξήγησε ότι η ίδια η Folbigg έμεινε άφωνη όταν πληροφορήθηκε το ποσό: «Μου είπε κυριολεκτικά, “δεν έχω λόγια”. Πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή και τώρα περιμένουν να ζήσει με αυτό το ποσό, ενώ έχει λογαριασμούς, έξοδα και ψυχολογικά τραύματα που θα τη συνοδεύουν για μια ζωή».

«Δεν αντανακλά ούτε στο ελάχιστο την οδύνη και την ταπείνωση»

Η δικηγόρος της, Rhanee Rego, δήλωσε πως η αποζημίωση των 2 εκατομμυρίων δολαρίων «δεν αντανακλά ούτε στο ελάχιστο την οδύνη και την ταπείνωση που υπέστη η Kathleen». Επικαλούμενη το προηγούμενο της Lindy Chamberlain -που αθωώθηκε το 1994 και αποζημιώθηκε με 1,7 εκατομμύρια για μόλις 3 χρόνια φυλάκισης-, η Rego επισήμανε ότι η υπόθεση της Folbigg «είναι μία από τις χειρότερες περιπτώσεις άδικης καταδίκης στην Αυστραλία».

«Το σύστημα οφείλει να αναγνωρίσει το μέγεθος της ζημιάς που της προκάλεσε», είπε, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για το πώς καθορίστηκε το ποσό αποζημίωσης. Αν και δεν πρότεινε η ίδια κάποιο ποσό, δήλωσε ότι «αυτό είναι δουλειά για πιο μαθηματικά μυαλά από το δικό μου».

Η διπλή αποτυχία του κράτους

Η βουλευτής των Πράσινων στη Νέα Νότια Ουαλία, Sue Higginson, κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Chris Minns για προσβολή. Όπως είπε, «το ποσό μετά βίας καλύπτει όσα θα μπορούσε να έχει κερδίσει με έναν πλήρη μισθό σε 20 χρόνια».

Η Higginson προσπαθώντας να αναδείξει τις συνέπειες της άδικης απόφασης δήλωσε πως «η Kathleen δεν έχασε μόνο 20 χρόνια μισθών. Έχασε τα τέσσερα παιδιά της, το σπίτι της, τη δυνατότητα να εργαστεί. Φέρει τεράστιο νομικό κόστος για την ανατροπή της καταδίκης, δεν έχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπήρξε θύμα μίας από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία της πολιτείας».

Η δικηγόρος της επανέλαβε ότι η αποζημίωση επιβεβαιώνει πως το κράτος την αποτυγχάνει για δεύτερη φορα και εξηγεί «η μάχη της Kathleen θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Μετά την άδικη καταδίκη και τις κακουχίες στη φυλακή, το ίδιο σύστημα την αντιμετωπίζει τώρα με περιφρόνηση. Αυτό είναι βαθιά άδικο και άδικο».