Αυστραλία: Έφηβος κολύμπησε για ώρες στη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να σώσει την οικογένειά του

Έναν απίστευτο άθλο πραγματοποίησε ένα 13χρονο αγόρι, που αψηφώντας το σκοτάδι που έπεφτε και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, κολύμπησε για ώρες, προκειμένου να φέρει βοήθεια για τη μητέρα και τα δύο αδέλφια του, που κινδύνευαν, καθώς είχαν παρασυρθεί στα ανοικτά της Αυστραλίας με τα φουσκωτά τους.

Η οικογένεια έκανε paddleboarding και καγιάκ στον κόλπο Geographe, στα νότια της Δυτικής Αυστραλίας, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, όταν ισχυροί άνεμοι έσπρωξαν τα φουσκωτά τους εκτός πορείας, ανέφερε η αστυνομία.

Ο έφηβος άρχισε να κωπηλατεί πίσω στην ακτή για να σημάνει συναγερμό, αλλά το καγιάκ του βυθίστηκε. Δεν πτοήθηκε όμως και κολύμπησε τα υπόλοιπα 4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το BBC.



«Το θάρρος, η δύναμη και το θάρρος που έδειξε αυτή η οικογένεια ήταν εξαιρετικά, ειδικά ο νεαρός που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να σημάνει συναγερμό», δήλωσε η Ομάδα Εθελοντών Θαλάσσιας Διάσωσης Naturaliste.



Ο διοικητής της οργάνωσης, Πολ Μπρέσλαντ, περιέγραψε τις προσπάθειες του εφήβου ως «υπεράνθρωπες».



«Κολύμπησε τις πρώτες δύο ώρες φορώντας σωσίβιο», είπε στο ABC News. «Αυτός ο γενναίος τύπος νόμιζε ότι δεν θα τα κατάφερνε με σωσίβιο, οπότε το παράτησε και κολύμπησε τις επόμενες δύο ώρες χωρίς σωσίβιο».



Το αγόρι κατάφερε να σημάνει συναγερμό το βράδυ της Παρασκευής (30/01), δίνοντας το σήμα για μια τεράστια έρευνα για τους αγνοούμενους συγγενείς του, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (02/02).



Η 47χρονη μητέρα του αγοριού, ο άλλος γιος της, 12 ετών, και η κόρη της, 8 ετών, εντοπίστηκαν από ένα ελικόπτερο διάσωσης να κρατούν μια σανίδα περίπου 14 χιλιόμετρα από την ακτή.



«Ένα εθελοντικό σκάφος θαλάσσιας διάσωσης κατευθύνθηκε προς την τοποθεσία τους και και οι τρεις διασώθηκαν με επιτυχία και επέστρεψαν στην ακτή», ανέφερε η αστυνομία.



Ο επιθεωρητής Τζέιμς Μπράντλεϊ δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελεί σημαντική υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες των ωκεανών.



«Ευτυχώς, και οι τρεις άνθρωποι φορούσαν σωσίβια, κάτι που συνέβαλε στην επιβίωσή τους», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



«Οι πράξεις του 13χρονου αγοριού δεν μπορούν να επαινεθούν αρκετά - η αποφασιστικότητα και το θάρρος του τελικά έσωσαν τις ζωές της μητέρας και των αδελφών του».



Η οικογένεια εξετάστηκε από παραϊατρικό προσωπικό πριν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο, ανέφερε η αστυνομία. Αργότερα, πήραν εξιτήριο και επισκέφθηκαν το πλήρωμα διάσωσης για να το ευχαριστήσουν, ανέφερε το ABC.