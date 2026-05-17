Αυστραλία: Επιβάτης σε αμόκ δάγκωσε αεροσυνοδό σε πτήση για ΗΠΑ - Τέθηκε σε ισόβια black list

Σκηνές χάους επικράτησαν μέσα σε ένα αεροπλάνο της αυστραλιανής εταιρίας Qantas που εκτελούσε το δρομολόγιο Μελβούρνη προς το Ντάλας εξαιτίας ενός επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο επιβάτης βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ με αποτέλεσμα να φτάσει ακόμη και να δαγκώσει μέλος του πληρώματος.

Αποτέλεσμα ήταν να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Παπίτ στη Γαλλική Πολυνησία, προκειμένου ο απείθαρχος επιβάτης να απομακρυνθεί και να εξασφαλιστεί η ομαλότητα μέσα στο αεροσκάφος. Ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC, μεταδίδουν σήμερα ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.