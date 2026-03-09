Αυστραλία: Μαζικές λήψεις VPN μετά τα αυστηρά μέτρα για έλεγχο ηλικίας στο διαδίκτυο

Μαζική στροφή σε VPN καταγράφεται σήμερα, Δευτέρα (9/3) στην Αυστραλία, την ώρα που ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς πορνογραφικού περιεχομένου παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει χρήστες από τις πλατφόρμες του, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέοι αυστηροί ηλικιακοί περιορισμοί στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες στη χώρα κατεβάζουν μαζικά VPN (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα, τεχνολογία που επιτρέπει τη δημιουργία ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του ίντερνετ), επιχειρώντας να παρακάμψουν τους περιορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που επέβαλε εθνική απαγόρευση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους.

Παράλληλα, άλλος νόμος προβλέπει ότι υπηρεσίες chatbot που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να κρατούν μακριά από ανηλίκους συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου, όπως πορνογραφία, ακραία βία, αυτοτραυματισμό και υλικό που σχετίζεται με διατροφικές διαταραχές. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 34,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο αρκετών χωρών

Η Αυστραλία ακολουθεί το παράδειγμα χωρών όπως η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά και δεκάδων πολιτειών των ΗΠΑ, ζητώντας από ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο να επαληθεύουν ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών. Στο ίδιο πλαίσιο, τα app stores θα πρέπει επίσης να προχωρούν σε έλεγχο ηλικίας πριν επιτρέψουν σε κάποιον χρήστη να κατεβάσει εφαρμογές με σήμανση 18+.

Η Επίτροπος eSafety της χώρας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, υποστήριξε ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην παροχή της ίδιας προστασίας στα παιδιά στο διαδίκτυο με αυτή που ισχύει και στην καθημερινή ζωή. «Ένα παιδί σήμερα δεν μπορεί να μπει σε ένα μπαρ και να παραγγείλει ποτό, να μπει σε ένα στριπτιτζάδικο, να περιηγηθεί σε κατάστημα με ερωτικά βοηθήματα ή να παίξει μπλακ τζακ σε καζίνο», δήλωσε στο δίκτυο ABC.

«Απλώς μεταφέρουμε τα μέτρα προστασίας που ισχύουν εκτός διαδικτύου και στο ψηφιακό περιβάλλον», πρόσθεσε.