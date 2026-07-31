Αυστραλία: Οι έφηβοι συνεχίζουν να έχουν social media ακόμα και μετά την απαγόρευση πρόσβασης

Τρύπα στο νερό φαίνεται να ήταν τελικά η απαγόρευση πρόσβασης στα Social Media στην Αυστραλία για όσους είναι κάτω των 16 ετών.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έλαβε το μέτρο στις 10 Δεκεμβρίου του 2025, ωστόσο όπως καταγράφεται στην έκθεση της eSafety, που ήρθε στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες, η ρύθμιση τελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Πιο συγκεκριμένα, τρεις μήνες μετά τη εφαρμογή της απαγόρευσης περισσότεροι από 8 στους 10 Αυστραλούς εφήβους συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την έρευνα.

Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 και 15 ετών χρησιμοποιούσαν τα social media εξίσου συχνά τον Μάρτιο όσο και προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά, ενώ παράλληλα μειώθηκε και η ενημέρωση των γονέων για τις συνήθειές τους, πιθανά λόγω εφησυχασμού από το μέτρο ή απόκρυψης από τους εφήβους.

Πριν την απαγόρευση σχεδόν το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. Τρεις μήνες αργότερα το ποσοστό αυτό παρέμεινε πάνω από 81%, ανέφερε η έκθεση.



Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστα μειωμένο από το περίπου 60% πριν από την απαγόρευση.



Η έκθεση έδειξε εξάλλου ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον «αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και την οικογένεια και την παρακολούθηση κοινοτικών εκδηλώσεων».

Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών.

Οι λόγοι της αποτυχίας

Ο λόγος που η ρύθμιση δεν είχε κανένα ουσιαστικά αντίκτυπο έγκειται στο ότι οι εταιρείες απέτυχαν να επιβάλλουν αποτελεσματικούς ελέγχους, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή της Αυστραλίας για το διαδίκτυο.

«Τα περισσότερα παιδιά κάτω των 16 ετών που είχαν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την απαγόρευση μπόρεσαν είτε να τους διατηρήσουν είτε να δημιουργήσουν νέους μετά από τρεις μήνες, με την αδυναμία των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου της ηλικίας να αναφέρεται ως ο κύριος λόγος», σημείωσε η eSafety σε ανακοίνωσή της.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από τα παιδιά, καθώς οι μισοί ανήλικοι που διατήρησαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, με αυτόν να είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργά σε αυτές. Άλλα δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίας 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου ηλικίας είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα.

Πάντως, αν και ορισμένα παιδιά που ερωτήθηκαν πριν από την έναρξη της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65% δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στη ζωή τους, σύμφωνα με την έκθεση της eSafety.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ