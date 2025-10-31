Αυστραλία: Θρίλερ δίχως τέλος με τον 4χρονο August - Αποστραγγίζουν φράγμα για τυχόν ίχνη του

Σε νέα φάση μπήκε η έρευνα για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του τετράχρονου August «Gus» Lamont που αγνοείται από τις 27 Σεπτεμβρίου, καθώς νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31/10) οι Αρχές επέστρεψαν στο απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειας κοντά στη Yunta στην απομακρυσμένη ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας - όπου και εθεάθη τελευταία φορά ο μικρός- και επικεντρώθηκαν στο φράγμα, αποστραγγίζοντας το με την αστυνομία να αναφέρει πως «η διαδικασία αυτή έγινε για να αποκλειστεί η πιθανότητα ο μικρός Gus να πνίγηκε».

Ο μικρός εθεάθη τελευταία φορά στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ έπαιζε κοντά στο αγρόκτημα των παππούδων του, όταν η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι είχε χαθεί, ειδοποίησε αμέσως τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες μέσα στο σκληρό τοπίο της αυστραλιανής ενδοχώρας.

Για δέκα ημέρες, δεκάδες αστυνομικοί, εθελοντές, στρατιώτες, drones και ιχνηλάτες συμμετείχαν σε μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης, χωρίς να εντοπιστεί κανένα ίχνος του παιδιού με αποτέλεσμα στις 3 Οκτωβρίου, οι αρχές να ανακοινώσουν ότι περιορίζουν την αναζήτηση. Υπό το βάρος ωστόσο των επικρίσεων, λίγες ημέρες αργότερα οι οι αρχές ανακοίνωσαν την επανέναρξη των ερευνών με τη συμμετοχή πλέον και του στρατού.

Σε μια νεότερη εξέλιξη χθες Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της ενδελεχούς έρευνας πρόκειται να αποστραγγιστεί το φράγμα, το οποίο βρίσκεται περίπου 600 μέτρα από το αγρόκτημα και έχει βάθος περίπου 4,5 μέτρα.

Αν και το σημείο είχε προηγουμένως ερευνηθεί από δύτες, η επιχείρηση αποστράγγισης κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποκλειστεί και η παραμικρή πιθανότητα το τετράχρονο αγόρι να είχε πνιγεί εκεί.

Η διοχέτευση του νερού προς το νότιο φράγμα ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με την Daily Mail συνολικά 3,2 εκατομμύρια λίτρα νερού αντλήθηκαν από το φράγμα με ρυθμό περίπου 15.000 λίτρα ανά λεπτό. Παρά τις προσδοκίες ότι η διαδικασία θα έδινε απαντήσεις, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς κάποιο εύρημα, παρατείνοντας την αγωνία των κατοίκων και των αρχών.

Δείτε βίντεο:

UPDATE: The search for missing four-year-old August 'Gus' Lamont in South Australia has reached a sad milestone, as police confirmed a major dam on the family's property was drained, yielding no trace of the boy.



Gus vanished from his grandparents' remote sheep station near… pic.twitter.com/kPrTzBarx8 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 31, 2025

An operation to drain a dam at the centre of the of the investigation into the disappearance of Gus Lamont has yielded no new information into the missing four-year-old.



📍🔗 Latest: https://t.co/x8m5ii6d3Q pic.twitter.com/GNqdSuupOr — The Advertiser (@theTiser) October 31, 2025