Αυστραλία - Τουρκία 2-0: Η... τέλεια ληστεία και ιστορική νίκη για τα «καγκουρό»

Η Αυστραλία έκανε την... τέλεια ληστεία απέναντι στην Τουρκία και με δυο γκολ από αντεπιθέσεις κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη στην ιστορία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Τούρκοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, ως φαβορί και χτύπησαν με Τσαλχάνογλου και Γκιουλέρ, χωρίς να καταφέρουν να βρουν δίχτυα. Καθ' όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου πίεσαν, κέρδισαν στατικές φάσεις και όλα έδειχναν πως θα καταφέρουν να σκοράρουν αργά ή γρήγορα.

Με τους φιλοξενούμενους να σπαταλούν ευκαιρίες, οι Αυστραλοί ήταν αυτοί που τελικά άνοιξαν και το σκορ, όταν στο 27' σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Ιρανκούντα εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη μακρινή μπαλιά-ασίστ του Μπος, έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε ψύχραιμα, κάνοντας το 1-0 και σοκάροντας τους Τούρκους. Μάλιστα μετά το 1-0 τα καγκουρό πήραν ψυχολογία και έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ και πάλι με τον Ιρανκούντα, όμως αυτή την φορά ο Τσακίρ απέκρουσε.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Βιντσέντσο Μοντέλα μπήκαν ξανά δυνατά με σκοπό να σκοράρουν νωρίς και να κυνηγήσουν το παιχνίδι. Κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο και δημιουργούσαν συνεχώς προϋποθέσεις για γκολ. Με βασικές πηγές κινδύνου τους Γκιουλέρ, Γιλντίζ και Τσαλχάνογλου, οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τρομερό Μπιτς και ξανά κόντρα στην ροή του αγώνα ήρθε και το δεύτερο χτύπημα των Socceroos. Στο 75’, ο Μέτκαλφ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και σούταρε δυνατά, αιφνιδιάζοντας τον Τσακίρ και γράφοντας το 2-0. Στην συνέχεια παρόλες τις προσπάθειες των παικτών της Τουρκίας, οι Αυστραλοί διαχειρίστηκαν άψογα το υπέρ τους αποτέλεσμα και κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη.