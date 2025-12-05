Αυστρία: Άφησε την σύντροφό του «να παγώσει μέχρι θανάτου» σε βουνό - Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές της

Ένας ορειβάτης που άφησε την κοπέλα του μόνη της για σχεδόν επτά ώρες στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας για να ζητήσει βοήθεια, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού εκείνη πάγωσε μέχρι θανάτου.

Η γυναίκα, από το Σάλτσμπουργκ, ανέβηκε μαζί με τον έμπειρο ορειβάτη 36χρονο σύντροφό της στις αρχές Ιανουαρίου, στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας. Όταν βρέθηκαν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή, η γυναίκα ήταν πια ανήμπορη να συνεχίσει.

Σύμφωνα με την Dailymail, ο σύντροφός της φέρεται ότι την άφησε μόνη για 6,5 ώρες, προσπαθώντας να βρει βοήθεια. Εκείνη τη διάρκεια, το ακραίο ψύχος την στέρησε από τη ζωή.

Εικόνες από τις κάμερες δείχνουν τα φώτα έκτακτης ανάγκης των δύο ορειβατών στις 18:00 το απόγευμα της 18ης Ιανουαρίου. Έξι ώρες αργότερα, τα φώτα είχαν εξασθενήσει λόγω χαμηλής μπαταρίας. Μία εικόνα γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα δείχνει τον σύντροφο να κατεβαίνει μόνος στην άλλη πλευρά του βουνού, αφήνοντας τη γυναίκα στο παγωμένο χιόνι με ελάχιστο εξοπλισμό.

Το πρωί της επόμενης μέρας, ένα ελικόπτερο έσπευσε για διάσωση, αλλά η επιχείρηση αναβλήθηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Λίγες ώρες αργότερα, διασώστες έφτασαν στην κορυφή, μόνο για να διαπιστώσουν την τραγική αλήθεια: η γυναίκα είχε πεθάνει από ψύξη.

Σειρά λαθών

Η εισαγγελία της Αυστρίας κατηγορεί τον 36χρονο για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την ανάλυση ιατροδικαστικών εκθέσεων, των κινητών τηλεφώνων, των αθλητικών ρολογιών, φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και αξιολόγησης από τεχνικό αλπινισμού, το γραφείο του εισαγγελέα κατηγορεί τον άνδρα για σειρά λαθών. Ο 39χρονος φέρεται να μην έλαβε υπόψη ότι η σύντροφός του ήταν εντελώς άπειρη και δεν είχε συμμετάσχει ποτέ σε ορειβατική διαδρομή τέτοιας διάρκειας και σε τέτοιο ύψος.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι ξεκίνησε την εκδρομή περίπου δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο και χωρίς επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και όταν άφησε τη σύντροφό του για να ζητήσει βοήθεια, φέρεται να μην την τοποθέτησε σε προστατευμένο από τον άνεμο σημείο και δεν χρησιμοποίησε υπνόσακο ή ειδικές κουβέρτες διάσωσης.

Επιπλέον, της επέτρεψε να ανέβει στο βουνό με splitboard και μαλακά χιονοπέδιλα – εξοπλισμό που θεωρείται ακατάλληλος για διαδρομές σε μικτό έδαφος.

«Ήταν ένα τραγικό ατύχημα» λέει ο δικηγόρος του 39χρονου

Σε ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα αναφέρεται: «Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε την κοπέλα του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Γκρόσγκλοκνερ. Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την κοπέλα του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές εκδρομές μεγάλου υψομέτρου και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, έπρεπε να θεωρηθεί ο υπεύθυνος ξεναγός της εκδρομής».

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες: άνεμοι έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες -8°C, που συνδυαστικά, η αίσθηση ήταν σαν -20°C. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, ο άνδρας δεν κάλεσε βοήθεια πριν νυχτώσει και δεν έδωσε σήμα κινδύνου όταν πετούσε πάνω τους ελικόπτερο της αστυνομίας.

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι «ήταν ένα τραγικό ατύχημα», ενώ ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι λυπάται για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026.