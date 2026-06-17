Αυστρία - Ιορδανία 3-1: Πρεμιέρα με το δεξί απέναντι στους αξιόμαχους Ιορδανούς

Τα... χρειάστηκαν οι Αυστριακοί στην πρεμιέρα, άντεξαν όμως στην πίεση της εξαιρετικής Ιορδανίας και πήραν το τρίποντο (3-1) στο παιχνίδι του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ράγκνικ προηγήθηκε με το όμορφο σουτ του Σμιντ, ισοφαρίστηκε και πιέστηκε από τους Ιορδανούς με τον Ολουάν (50'), ένα αυτογκόλ του Αλ Αραμπί και το εύστοχο πέναλτι του Αρναούτοβιτς στις καθυστερήσεις έγραψαν τον επίλογο για την νίκη της Αυστρίας.

Το ματς

Η Ιορδανία απείλησε με το καλημέρα την αντίπαλη εστία μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Χαντάντ να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ στο 17', με τον Αλ Φακουρί να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ, το οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Αυστρίας.

Η ομάδα του Ράγκνικ ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Σμιντ βρήκε χώρο εκτός περιοχής, έκανε ένα όμορφο πλασέ και έπιασε «αδιάβαστο» τον πορτιέρε των Ιορδανών για το 1-0 στο 21'.

Ένα λεπτό αργότερα λίγο έλειψε η η Ιορδανία να ισοφαρίσει άμεσα, με τον Ολουάν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ να πιάνει μια κεφαλιά στέλνοντας στο οριζόντιο δοκάρι την μπάλα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Ιορδανία κατάφερε να ισοφαρίσει, γράφοντας ιστορία. Από το εύκολο πούλημα της μπάλας στον άξονα, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ολουάν πάτησε περιοχή και με ένα εξαιρετικό πλασέ και την... βοήθεια του δοκαριού έκανε το 1-1.

Η Αυστριακοί πήραν πίσω το προβάδισμα στο 67' με τον Αρναούτοβιτς να σκοράρει έπειτα από το λάθος του Αμπουλάιλα, το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι του Πος στην αρχή της φάσης.

Η ανάκτηση του προβαδίσματος για τους Ευρωπαίους ήρθε μέσω... αέρος και Ιορδανίας, αφού στο 76' από 6ην εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Σάμπιτσερ ο Αλ Αραμπί έστειλε άθελα του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αρναούτοβιτς βρέθηκε απέναντι στον Αμπουλαϊλά έπειτα από ένα ακόμα λάθος της άμυνας των Ιορδανών, χωρίς να μπορέσει να τον νικήσει στο τετ-α-τετ.

Το κερασάκι στην τούρτα της Αυστρίας έβαλε στο φινάλε του αγώνα ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής έπειτα από επέμβαση του VAR για χέρι αμυντικού της Ιορδανίας.