Αυτά είναι τα 3 ζώδια που -σήμερα 6/2- θα δουν τη διάθεσή τους να απογειώνεται!

Σε μία δύσκολη και πιεστική εβδομάδα, αποτελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα ανάσας αυτή η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026! Τα άστρα μας προτρέπουν να αφήσουμε πίσω το άγχος της εβδομάδας και να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στο "μαζί". Η Σελήνη από το ζώδιο του Ζυγού αναζητά την αρμονία και την ομορφιά, ενώ το μαγικό τρίγωνο που σχηματίζει με τον Ήλιο και τον Άρη στον Υδροχόο λειτουργεί σαν ένας "κινητήρας" που μας γεμίζει δυναμισμό και διάθεση για επικοινωνία.

Είναι η ιδανική ημέρα για να κανονίσουμε εκείνο το ραντεβού που αναβάλλαμε καιρό, να βρεθούμε με φίλους, να συνεργαστούμε δημιουργικά ή ακόμα και να κάνουμε μια αλλαγή στην εμφάνισή σας. Η μέρα ευνοεί τη δικτύωση, τις καινοτόμες ιδέες και κάθε είδους κοινωνική δραστηριότητα. Την τιμητική τους, βέβαια, έχουν τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) του 2ου δεκαημέρου, που θα νιώσουν την διάθεση και την αυτοπεποίθησή τους να απογειώνονται!



Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός - Μία άκρως κοινωνική ημέρα

Φίλε μου Κριέ, σήμερα Παρασκευή η Σελήνη κινείται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σου τον Ζυγό, δίνοντας έμφαση σε θέματα που συνδέονται άμεσα με τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου! Είσαι πιο δεκτικός στην συντροφικότητα και δέχεσαι την υποστήριξη από τους ανθρώπους που συνδέεσαι στενά! Η Σελήνη, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο και τον Άρη από τον Υδροχόο, μία όψη που σε κινητοποιεί να βγεις, να δεις φίλους, να δώσεις το αλατοπίπερο της κοινωνικότητας στην ημέρα σου! Αξιοποίησε λοιπόν το αισιόδοξο κλίμα και πέρασε μία απίστευτη, διασκεδαστική και χαρούμενη ημέρα!



Astro Tip: Πες ένα μεγάλο «ναι» στην παρότρυνση φίλων για διασκέδαση. Η επαφή με τους άλλους θα σε αναζωογονήσει πλήρως και θα σου χαρίσει την ανανέωση που αναζητάς!

Ταύρος – Ισορροπία ανάμεσα σε καθήκον και ευεξία

Αγαπητέ μου Ταύρε, η Παρασκευή σε καλεί να βάλεις μια τάξη στο χάος της καθημερινότητας. Η Σελήνη στον Ζυγό στρέφει το ενδιαφέρον σου στον τομέα της εργασίας και της καθημερινότητας, σήμερα λοιπόν επιδιώκεις λίγο περισσότερο την ισορροπία! Το εξαιρετικό τρίγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο και τον Άρη από τον Υδροχόο σου δίνει μια απίστευτη ώθηση στον επαγγελματικό τομέα. Αν ένιωθες στάσιμος, σήμερα θα βρεις τον δυναμισμό να διεκπεραιώσεις δύσκολα projects ή να προτείνεις καινοτόμες λύσεις που θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους σου. Παράλληλα, είναι η ιδανική στιγμή να ασχοληθείς με το σώμα σου. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να ξεκινήσεις μια νέα δραστηριότητα ή να βελτιώσεις τη διατροφή σου, όχι από πίεση, αλλά από μια εσωτερική ανάγκη για ανανέωση.

Astro Tip: Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, δεν είναι ντροπή να ζητάς και να δέχεσαι βοήθεια και υποστήριξη!

Δίδυμοι – Ένας χείμαρρος δημιουργικότητας και χαράς

Φίλε μου Δίδυμε, ετοιμάσου για μια από τις πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας! Η Σελήνη από το φιλικό για σένα ζώδιο του Ζυγού σχηματίζει μια "όμορφη όψη" με τον Ήλιο και τον Άρη, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού και εξωστρέφειας. Η ανάγκη σου για δημιουργία και έκφραση βρίσκεται στο απόγειό της. Αν ασχολείσαι με τις τέχνες ή τον αθλητισμό, η απόδοσή σου θα είναι κορυφαία. Στα αισθηματικά, η γοητεία σου είναι διάχυτη και η επικοινωνία σου "σπινθηροβολεί". Είναι η τέλεια στιγμή για ένα πρώτο ραντεβού ή για να αναθερμάνεις τη σχέση σου με τον σύντροφό σου μέσα από μια πρωτότυπη έξοδο. Νιώθεις ελεύθερος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο με το χαμόγελό σου.

Astro Tip: Εκμεταλλεύσου την εύνοια του Άρη για να πάρεις μια τολμηρή πρωτοβουλία σε ένα δημιουργικό σου σχέδιο.

Καρκίνος – Αναζητώντας τη γαλήνη στο "καταφύγιο"

Καρκίνε μου, η προσοχή σου σήμερα στρέφεται στις ρίζες σου, στο σπίτι και την οικογένεια. Η Σελήνη στον Ζυγό σε κάνει πιο ευαίσθητο στις ανάγκες των οικείων σου και σε παρακινεί να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα θαλπωρής στον προσωπικό σου χώρο. Ίσως νιώσεις την επιθυμία να αλλάξεις τη διακόσμηση ή να τακτοποιήσεις θέματα που αφορούν ένα ακίνητο. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο και τον Άρη σου χαρίζει τη συναισθηματική δύναμη να διαχειριστείς βαθύτερα ζητήματα με ειλικρίνεια και δυναμισμό. Αν υπήρχαν εντάσεις με συγγενικά πρόσωπα, οι όψεις της ημέρας προσφέρουν την ευκαιρία για επίλυση. Νιώθεις ότι πατάς γερά στα πόδια σου και αυτό σου προσφέρει μια ανεκτίμητη αίσθηση ασφάλειας.

Astro Tip: Αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σου μέσα στο σπίτι. Μια ειλικρινής συζήτηση με έναν γονέα ή ένα αγαπημένο πρόσωπο θα σου διώξει ένα μεγάλο βάρος από την ψυχή.

Λέων – Η τέχνη της επικοινωνίας και των επαφών

Αγαπητέ μου Λέοντα, η κοινωνική σου ζωή παίρνει "φωτιά" σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Σελήνη στον Ζυγό ευνοεί τις δημόσιες σχέσεις, τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές πληροφοριών. Το τρίγωνο της με τον Ήλιο και τον Άρη από τον Υδροχόο (τον τομέα των σχέσεων σου) δείχνει ότι οι άλλοι όχι μόνο σε προσέχουν, αλλά παρασύρονται από τον ενθουσιασμό σου. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να κλείσεις συμφωνίες, να υπογράψεις έγγραφα ή να κάνεις μια σημαντική παρουσίαση. Ο λόγος σου έχει δύναμη και πειστικότητα. Επίσης, αν σχεδίαζες μια κοντινή εκδρομή ή μια επίσκεψη σε φίλους, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Η μέρα σου προσφέρει ευκαιρίες για να διευρύνεις τον κύκλο σου και να γνωρίσεις ανθρώπους που θα παίξουν ρόλο στα μελλοντικά σου σχέδια.

Astro Tip: Μην διστάσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου, όσο πρωτοποριακές κι αν ακούγονται. Σήμερα το περιβάλλον σου είναι έτοιμο να σε ακολουθήσει!

Παρθένος – Σταθερότητα, αξίες και οικονομική άνοδος

Φίλε μου Παρθένε, για σήμερα Παρασκευή επικεντρώνεσαι σε ό,τι σου προσφέρει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών σου, βρίσκεις έξυπνους τρόπους για να διαχειριστείς τον προϋπολογισμό σου. Το τρίγωνο της με τον Ήλιο και τον Άρη είναι εξαιρετικά βοηθητικό για τα επαγγελματικά σου, καθώς σου δίνει την ενέργεια να κυνηγήσεις μια αύξηση, ένα μπόνους ή να οριστικοποιήσεις μια νέα πηγή εσόδων. Πέρα από το υλικό επίπεδο, η ημέρα σε καλεί να αναλογιστείς τις προσωπικές σου αξίες. Είναι μια στιγμή που η σκληρή δουλειά των προηγούμενων ημερών αρχίζει να αποδίδει καρπούς, χαρίζοντάς σου μια αίσθηση ικανοποίησης.

Astro Tip: Κάνε μια λίστα με τις προτεραιότητές σου. Η μέρα είναι ιδανική για να "θωρακίσεις" το πορτοφόλι σου και να επενδύσεις σε κάτι που έχει πραγματική αξία για σένα.

Ζυγός – Η λάμψη του πρωταγωνιστή

Ζυγέ μου, σήμερα είσαι αναμφίβολα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού! Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, οι προβολείς στρέφονται πάνω σου και οι επιθυμίες σου έρχονται προτεραιότητα. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο και τον Άρη από τον Υδροχόο σου χαρίζει μια ακαταμάχητη ενέργεια, είσαι έτοιμος για δράση. Είτε πρόκειται για τα προσωπικά σου σχέδια, είτε για την ερωτική σου ζωή, ο δυναμισμός σου είναι ο οδηγός σου. Δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο και η αυτοπεποίθησή σου έλκει θετικές εξελίξεις. Επίσης η μέρα είναι άκρως ευνοϊκή και για μία αλλαγή στην εμφάνισή σου ή για να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο. Η τύχη σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα, αρκεί να κινηθείς με την έμφυτη ευγένεια και τον αέρα σου.

Astro Tip: Μην περιμένεις τους άλλους να πάρουν αποφάσεις για σένα. Η μέρα σου δίνει το "πράσινο φως" να ηγηθείς και να δείξεις σε όλους τι μπορείς να καταφέρεις!

Σκορπιός – Προετοιμασία για τη μεγάλη αντεπίθεση

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η Σελήνη σήμερα Παρασκευή από το ζώδιο του Ζυγού σε καλεί σε μια προσωρινή απόσυρση για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Παρόλο που η ενέργεια γύρω σου είναι έντονη λόγω του τριγώνου με Ήλιο και Άρη, εσύ προτιμάς να δουλέψεις "πίσω από τα φώτα". Είναι μια εξαιρετική ημέρα για στρατηγικό σχεδιασμό και για να κλείσεις εκκρεμότητες που σε βαραίνουν ψυχολογικά. Η διαίσθησή σου είναι εξαιρετικά έντονη αν ακούσεις την εσωτερική σου φωνή, θα βρεις λύσεις σε προβλήματα που σε ταλαιπωρούσαν καιρό. Μην εκπλαγείς αν νιώσεις την ανάγκη για περισσότερο ύπνο ή απομόνωση. Αυτό το διάλειμμα είναι απαραίτητο για να επεξεργαστείς τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σου!

Astro Tip: Ασχολήσου με κάτι πνευματικό ή καλλιτεχνικό που σε ηρεμεί. Η μέρα ευνοεί τη θεραπεία της ψυχής και την απελευθέρωση από παλιά απωθημένα.

Τοξότης – Κοινωνική δικτύωση και υλοποίηση ονείρων

Φίλε μου Τοξότη, η Παρασκευή φέρνει έναν αέρα ανανέωσης και αισιοδοξίας μέσα από τις κοινωνικές σου επαφές. Η Σελήνη στον Ζυγό στον τομέα των φίλων και των στόχων σου, σε τρίγωνο με τον Ήλιο και τον Άρη, σε κάνει εξαιρετικά δραστήριο σε ομαδικό επίπεδο. Είναι η ιδανική στιγμή να βρεθείς με κόσμο, να ανταλλάξεις ιδέες και να βρεις συμμάχους για τα μελλοντικά σου πλάνα. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να ξεχωρίσεις μέσα σε μια ομάδα και να κερδίσεις την υποστήριξη ανθρώπων με κύρος. Στα αισθηματικά, μια φιλία μπορεί να αρχίσει να δείχνει σημάδια για κάτι πιο ερωτικό , ή μια κοινωνική εκδήλωση να γίνει η αφορμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία. Η διάθεσή σου είναι "στα ύψη" και η ανάγκη σου για ελευθερία και περιπέτεια βρίσκει διέξοδο μέσα από συλλογικές δράσεις.

Astro Tip: Πες "ναι" σε κάθε πρόσκληση για έξοδο ή συμμετοχή σε μια ομάδα. Οι ευκαιρίες σήμερα έρχονται μέσα από τους άλλους!

Αιγόκερως – Κατάκτηση της κορυφής με στρατηγική

Αιγόκερε μου , σήμερα η καριέρα σου και η κοινωνική σου καταξίωση μπαίνουν στο μικροσκόπιο με την Σελήνη στον Ζυγό. Είσαι πιο αποφασισμένος από ποτέ να πετύχεις τους στόχους σου και το τρίγωνο με τον Ήλιο και τον Άρη σου παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία: πειθαρχία, ενέργεια και διπλωματία. Είναι μια μέρα που μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των ανωτέρων σου ή να κάνεις μια κίνηση που θα σε φέρει πιο κοντά σε μια προαγωγή ή σε μια επαγγελματική αναγνώριση. Νιώθεις ότι οι κόποι σου πιάνουν τόπο και η φιλοδοξία σου τροφοδοτείται από πραγματικά αποτελέσματα.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να αναλάβεις ευθύνες. Η σημερινή όψη δείχνει ότι έχεις την ικανότητα να ηγηθείς και να φέρεις εις πέρας ακόμα και τα πιο απαιτητικά καθήκοντα.

Υδροχόος – Επέκταση οριζόντων και απόλυτη δράση

Υδροχόε μου, με τον Ήλιο και τον Άρη στο ζώδιό σου να συνεργάζονται άψογα με τη Σελήνη στον Ζυγό, η ημέρα είναι ευχάριστα εκρηκτική! Νιώθεις μια ακατανίκητη επιθυμία να σπάσεις τα δεσμά της ρουτίνας και να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Η μέρα ευνοεί ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις και οτιδήποτε διευρύνει τις γνώσεις σου. Η πνευματική σου διαύγεια είναι στο ζενίθ και μπορείς να κατανοήσεις βαθύτερες έννοιες ή να βρεις λύσεις σε περίπλοκα ζητήματα. Στα προσωπικά, ο δυναμισμός σου είναι ελκυστικός και η αισιοδοξία σου παρασύρει τους πάντες. Είναι η στιγμή να κυνηγήσεις ένα μεγάλο όνειρο ή να κάνεις εκείνο το βήμα που φοβόσουν μέχρι χθες.

Astro Tip: Μην αναλώνεσαι σε μικροπρέπειες. Κοίταξε τη "μεγάλη εικόνα" και τόλμησε να κάνεις μια ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία της ζωής σου.

Ιχθύες – Ψυχική δύναμη και οικονομική διαχείριση

Αγαπητέ Ιχθύ, η ημέρα είναι γεμάτη πάθος, ένταση αλλά και στρες. Η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει στην επιφάνεια θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά (όπως δάνεια, εφορίες, κληρονομικά) αλλά και βαθιά συναισθηματικά ζητήματα. Το τρίγωνο με τον Ήλιο και τον Άρη σου δίνει την απαραίτητη ώθηση να βάλεις τάξη σε εκκρεμότητες και να διεκδικήσεις ό,τι σου ανήκει. Στον αισθηματικό τομέα, η ανάγκη σου για ουσιαστική επαφή είναι έντονη. Είναι μια ημέρα που μπορείς να μιλήσεις για τα "δύσκολα" με τον σύντροφό σου και να βγείτε πιο δυνατοί μέσα από αυτό. Η ψυχολογική σου δύναμη είναι τεράστια και μπορείς να μετατρέψεις κάθε κρίση σε ευκαιρία για αναγέννηση.

Astro Tip: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου σε μια οικονομική συμφωνία που γίνεται "κάτω από το τραπέζι" ή αφορά τρίτους. Η διορατικότητά σου είναι το μεγαλύτερο όπλο σου.