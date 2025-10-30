Αυτά είναι τα 7 πιο τρομακτικά μέρη του κόσμου - Δεν χρειάζονται ούτε τη διακόσμηση του Halloween

Halloween σημαίνει τρομακτικά σκηνικά. Γι’ αυτό στις χώρες που αποτελεί έθιμο, οι άνθρωποι στολίζουν με σκιάχτρα, φαντάσματα και μάγισσες τα σπίτια τους, κάνοντάς τα να μοιάζουν «στοιχειωμένα».

Κάποια μέρη στον πλανήτη, όμως, είναι από μόνα τους τρομακτικά χωρίς να χρειάζονται την διακόσμηση του Halloween. Τα μέρη που θα αναλυθούν παρακάτω είναι πραγματικά τρομακτικά, παράξενα, μακάβρια και μυστηριώδη. Και η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε το CNN.

Οστεοφυλάκιο του Σέντλετς – Σέντλετς, Τσεχία

Το οστεοφυλάκιο του Σέντλετς είναι ένα μικρό ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι στο Σέντλετς της Τσεχίας. Περιέχει επίσης τα οστά περίπου 40.000 ανθρώπων, τα οποία είναι διασκορπισμένα σε όλο το εσωτερικό του σε καλλιτεχνικά διαμορφωμένα σχέδια.

Τα πιο αξιοσημείωτα δημιουργήματα από ανθρώπινα οστά είναι ο πολυέλαιος στο κέντρο του δωματίου και το οικόσημο των Schwarzenberg – της πιο αριστοκρατικής οικογένειας της Βοημίας – στα αριστερά.

Είναι δύσκολο να μην αφήσεις την φαντασία σου να τρέξει όταν σκέφτεσαι ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την ιδέα ενός πολυελαίου από ανθρώπινα οστά. Αλλά το πραγματικό κίνητρο πίσω από όλα αυτά είναι αρκετά απλό: ήταν απλά θέμα εξοικονόμησης χώρου.

Αυτά τα οστά δόθηκαν εθελοντικά από τα σώματα ευσεβών Ρωμαιοκαθολικών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι ζητούσαν να ταφούν εδώ, αφού ο ηγούμενος του Sedlec πήγε σε προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ το 1278 και έφερε πίσω χώμα από τον Γολγοθά. Τόσοι πολλοί ήθελαν να ταφούν στο χώμα του Γολγοθά που η εκκλησία μετατράπηκε σε οστεοφυλάκιο. Τα λείψανα των προηγουμένως θαμμένων ανασκάφηκαν και αναδιατάχθηκαν τον 16ο αιώνα: ένας πρακτικός, αν και κάπως ανησυχητικός, τρόπος για να χρησιμοποιηθεί με οικονομικό τρόπο ο περιορισμένος χώρος ταφής.

Σπήλαιο της Μάγισσας Μπελ – Τενεσί

Μπορείτε να νιώσετε το πνεύμα του Southern Gothic με μια ανατριχιαστική επίσκεψη στο σπήλαιο Bell Witch, το υποτιθέμενο πρώην σπίτι μιας κακής μάγισσας που βασάνιζε την οικογένεια Bell του Τενεσί κατά τη διάρκεια του 1800.

Αυτό το κακόβουλο πνεύμα φέρεται να δηλητηρίασε και να σκότωσε τον πατριάρχη John Bell, προκαλώντας χάος στην οικογένειά του, ιδιαίτερα στην κόρη του Betsy. Λέγεται ότι η μάγισσα ήταν μια εκδικητική γειτόνισσα, η Kate Batts.

Η ιστορία είναι ένας τοπικός μύθος στο Τενεσί και έχει αποτυπωθεί σε μυθιστορήματα και στον κινηματογράφο. Φημολογείται ότι ο Πρόεδρος Andrew Jackson επισκέφθηκε το κτήμα, αλλά τρόμαξε και έφυγε: «Προτιμώ να αντιμετωπίσω ολόκληρο τον βρετανικό στρατό παρά να περάσω άλλη μια νύχτα με τη μάγισσα Μπελ», φέρεται να είπε.

La Isla de las Muñecas – Λίμνη Teshuilo, Μεξικό

Η La Isla de las Muñecas, ή το Νησί των Κούκλων, είναι το εκπληκτικά μακάβριο δημιούργημα ενός άνδρα ονόματι Don Julian Santana, ο οποίος έζησε ως ερημίτης σε ένα νησί για περίπου 50 χρόνια μέχρι το θάνατό του το 2001.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, συγκέντρωσε μια εντυπωσιακά φρικιαστική συλλογή από διαμελισμένες, σπασμένες κούκλες και τις κρέμασε στα κλαδιά των δέντρων γύρω από το νησί, όπου κρέμονται μέχρι σήμερα, σαν θυσίες.

Φαίνεται σκληρό και ενοχλητικό, αλλά η ιστορία πίσω από αυτό είναι εκπληκτικά γλυκιά.

Αν και υπάρχουν διάφορες εκδοχές του μύθου, όλες συγκλίνουν στην ιδέα ότι ο Don Julian αφιέρωσε τις κούκλες στο πνεύμα ενός μικρού κοριτσιού που είχε πνιγεί στο κανάλι. Το αν επικοινωνούσε με το πνεύμα ή αν το πνιγμένο κορίτσι είχε πραγματικά υπάρξει, είναι όλα σημεία διαμάχης. Αλλά ο Ντον Χουλιάν ήθελε απλώς να δώσει στη φίλη του μερικά παιχνίδια να παίζει.

Νησί Battleship – Ναγκασάκι, Ιαπωνία

Το νησί Hashima, επίσης γνωστό ως Gunkanjima (που σημαίνει «Νησί Battleship», καθώς το νησί μοιάζει με πολεμικό πλοίο), είναι ένα σύμπλεγμα από τσιμεντένια ερείπια έκτασης 60.000 τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα κοντά στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.

Στη δεκαετία του 1950 ήταν το πολυσύχναστο σπίτι χιλιάδων εργατών ανθρακωρυχείων. Το νησί Χασίμα έχει εγκαταλειφθεί από το 1974, όταν έκλεισαν τα ανθρακωρυχεία. Τα εγκαταλελειμμένα νησιά έχουν πάντα κάτι το απειλητικό. Η απομόνωση είναι δίκοπο μαχαίρι: το να είσαι περιτριγυρισμένος από θάλασσα μπορεί να σημαίνει έναν εξαιρετικό προορισμό διακοπών, αλλά και να είσαι εγκλωβισμένος χωρίς να έχεις πού να πας.

Μια επίσκεψη στο νησί Χασίμα μοιάζει με το δεύτερο. Τα ερειπωμένα κτίρια και τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα των πρώην ανθρακωρύχων κάνουν αυτό το μέρος να μοιάζει με το πιο έρημο νησί της Γης. Αν και το Χασίμα ήταν εντελώς κλειστό μέχρι το 2009, τώρα επιτρέπεται η επίσκεψη των ταξιδιωτών. Αναγνωρίστηκε από την UNESCO το 2015.

Κατακόμβες – Παρίσι

Αν θέλετε να κατεβείτε κάτω από τους δρόμους του Παρισιού, τότε οι κατακόμβες είναι ένας τρόπος να περιπλανηθείτε σε ένα απόκοσμο δίκτυο παλιών σπηλαίων και τούνελ γεμάτο με τα οστά νεκρών.

Εκεί βρίσκονται τα οστά από περίπου έξι εκατομμύρια ανθρώπων και μάλιστα πιο βαθιά ακόμη και από το μετρό και από τα αποχετευτικά συστήματα. Οι κατακόμβες δημιουργήθηκαν για να φιλοξενήσουν τα υπερπλήρη νεκροταφεία του 18ου αιώνα.

Μην παρεκκλίνετε όμως από την τουριστική διαδρομή – το καλοκαίρι του 2017, δύο έφηβοι χάθηκαν στο σπηλαιώδες δίκτυο για τρεις ημέρες. Ο χώρος πρόκειται να υποστεί σημαντική ανακαίνιση – λόγω της δημοτικότητάς του και θα κλείσει στις 3 Νοεμβρίου για αρκετούς μήνες πριν ξανανοίξει το 2026.

Νησί Ποβέλια – Βενετία

Αυτό το όμορφο νησί στοιχειώνεται από το μακάβριο παρελθόν του – στα τέλη του 1700 ήταν ζώνη απομόνωσης για τους πάσχοντες από πανώλη. Αργότερα, στη δεκαετία του 1920, μετατράπηκε σε άσυλο για ψυχικά νοσούντες.

Σύμφωνα με φήμες, το νησί στοιχειώνεται από τα πνεύματα των ασθενών του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο μύθος λέει ότι ένας σαδιστής γιατρός, βασανισμένος από οράματα των ασθενών που είχε βασανίσει, έπεσε από τον καμπαναριό. Το κτίριο παραμένει – ένα εγκαταλελειμμένο, σκουριασμένο οικοδόμημα. Είναι ανατριχιαστικό.

Το 2014, παραλίγο να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά η συμφωνία δεν προχώρησε και παραμένει μια μακάβρια υπενθύμιση του τρομερού παρελθόντος του. Δεν επιτρέπεται να το επισκεφτεί κανείς, πόσο μάλλον τουρίστες, αλλά είναι γνωστό ότι οι χειριστές σκαφών στη Βενετία κάνουν το ταξίδι.

Ο κρατήρας Darvaza, ή «Η Πύλη της Κόλασης» – Τουρκμενιστάν

Ναι, υπάρχει πραγματικά ένας κρατήρας βαθιά στην έρημο του Τουρκμενιστάν που καίει σαν κόλαση για περισσότερα από 50 χρόνια.

Επισήμως ονομάζεται κρατήρας Darvaza, αυτό το απίστευτο θέαμα είναι επίσης γνωστό με το παρατσούκλι «Πύλη – ή Είσοδος – της Κόλασης». Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη, γεγονός που κάνει την φλογερή σπηλιά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Λέγεται ότι σχηματίστηκε το 1971, όταν Σοβιετικοί γεωλόγοι που έψαχναν για πετρέλαιο συνειδητοποίησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε μια σπηλιά φυσικού αερίου. Τη έβαλαν φωτιά για να αποφύγουν την εξάπλωση του μεθανίου.

Τώρα είναι ένα απίστευτο θέαμα, σε μια εντελώς έρημη περιοχή, αν και οι επιστήμονες λένε ότι οι φωτιές αρχίζουν να σβήνουν, σύμφωνα με το BBC Wildlife. Έχει γίνει ένα πραγματικό τουριστικό αξιοθέατο, ακόμα κι αν το Τουρκμενιστάν δεν είναι το πιο εύκολο μέρος για να επισκεφθεί κανείς λόγω της αυστηρής πολιτικής για τις βίζες.