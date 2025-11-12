Αυτά είναι τα εμπορικά σήματα που κατοχύρωσε η ΕΟΚ στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Μία νέα εποχή ξεκινά για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η ΕΟΚ προχωρά το εμπορικό της σχέδιο, κατοχυρώνοντας τα νέα της εμπορικά σήματα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η κατοχύρωση των ακόλουθων εμπορικών σημάτων παρέχει στην ΕΟΚ αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των διακριτικών ενδείξεων των σχεδίων, των λογοτύπων, αλλά και των λέξεων που κατοχυρώθηκαν.

Η κατοχύρωση των σημάτων αυτών, καθιστά τα εμπορικά σήματα περιουσιακό στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας για την ΕΟΚ και ως εκ τούτου η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τρίτους από παράνομη χρήση τους. Η προστασία των εμπορικών σημάτων της ΕΟΚ έχει διάρκεια 10 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για περισσότερες δεκαετίες.

Τα εμπορικά σήματα, τα οποία κατοχύρωσε η ΕΟΚ είναι απεικονιστικά σήματα, τα οποία περιέχουν λεκτικά στοιχεία. Πρόκειται για το γραφιστικό σχέδιο του λογοτύπου της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την επωνυμία «HELLAS BASKETBALL», την καλλιτεχνική απεικόνιση του σχεδίου της μορφής της μασκότ της εθνικής με την επωνυμία «HELLAS 1», το γραφιστικό λογότυπο του ονόματος της μασκότ με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ», καθώς και το γραφιστικό σχέδιο του #mazi με την επωνυμία «#mazi», το οποίο χρησιμοποιεί η ΕΟΚ για να διαφημίσει τους αγώνες της εθνικής ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα σήματα που κατοχυρώθηκαν από την ΕΟΚ στον ΟΒΙ

Πηγή: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

