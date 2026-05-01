Αυτά είναι τα φαβορί για τις κατακτήσεις σε Champions, Europa και Conference League

Οι τρεις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA οδεύουν προς το τέλος τους. Ήδη στο Champions League πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι ημιτελικοί χωρίς όμως ξεκάθαρο φαβορί, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν να έχει πάρει «μικρό» προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, αφου επικράτησε 5-4 της Μπάγερν, το άλλο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Άρσεναλ.

Ποια ομάδα έχει τις πιθανότητες με το μέρος της

Πλησιάζοντας στις 30 Μαΐου το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο ποια ομάδα θα κατακτήσει την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά». Η Άρσεναλ σύμφωνα με το Football Meets Data είναι το φαβορί για την κατάκτηση με 42.9%.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ακολουθεί με 28,8% και άφησε πίσω την Μπάγερν στο 22.3%. Το φετινό αουτσάιντερ της διοργάνωσης είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης με 6% πιθανότητες κατάκτησης.

Οι πιθανότητες για το Champions League:

Άρσεναλ: 42.9%

Παρί Σεν Ζερμέν: 28.8%

Μπάγερν Μονάχου: 22.3%

Ατλέτικο Μαδρίτης: 6%

Τα δεδομένα σε Europa League και Conference League

Στις άλλες δυο διοργανώσεις ξεκινούν τα ημιτελικά, με Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται την Άστον Βίλα, ενώ στην Πορτογαλία η Μπράγκα θα υποδεχθεί την Φράιμπουργκ για το Europa League.

Το Football Meets Data «δίνει» το τρόπαιο στην Άστον Βίλα με 47,6%, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά.

Οι πιθανότητες για το Europa League:

Άστον Βίλα: 47.6%

Νότιγχαμ Φόρεστ: 21.3%

Φράιμπουργκ: 17.7%

Μπράγκα: 13.4%

Τέλος, στο Conference League πάλι αγγλική ομάδα είναι η επικρατέστερη για την κούπα και αυτή είναι με 48.3% πιθανότητες, η Κρίσταλ Πάλας.

Οι πιθανότητες για το Conference League: