Αυτά είναι τα καλύτερα φαγητά με λουκάνικο στον κόσμο - Το ελληνικό πιάτο που βρέθηκε στην κορυφή

Είναι το απόλυτο comfort food. Ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα, με πλούσια γεύση που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Και πλέον η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Ο λόγος για το σπετσοφάι, το πιάτο με καταγωγή από τη Θεσσαλία, που κατέκτησε την κορυφή στη λίστα με τα καλύτερα φαγητά με λουκάνικο στον κόσμο.

Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas ανακοίνωσε τη λίστα με τα κορυφαία πιάτα με λουκάνικο, όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τις αξιολογήσεις των χρηστών του και το σπετσοφάι ψηφίστηκε στην πρώτη θέση με 4.4 αστέρια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την εξίσου αγαπημένη στους Έλληνες, την κυπριακή σεφταλιά, η οποία ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με τα λουκάνικα!

Σπετσοφάι (IMAGO / imagebroker)

«Ρουστίκ πιάτο»

«Με καταγωγή από την περιοχή της Θεσσαλίας, αυτό το ρουστίκ πιάτο συνδυάζει τοπικά λουκάνικα και πιπεριές, όλα κομμένα σε μεγάλα κομμάτια και περιχυμένα με πλούσια σάλτσα ντομάτας. Το σπετσοφάι συνήθως συνοδεύεται από καυτερές πιπεριές που προσφέρουν την απαραίτητη θερμότητα κατά τους κρύους χειμερινούς μήνες.

Το πιάτο δεσπόζει στο μενού σε ταβέρνες σε όλη την Κεντρική Ελλάδα και μπορεί να καταναλωθεί ως μεζές ή ως κυρίως πιάτο, που συνοδεύεται τέλεια με ρύζι, πατάτες ή φέτα και χωριάτικο ψωμί», αναφέρει στην περιγραφή του το Taste Atlas για το ελληνικό φαγητό που ξεχώρισε.

Το φάουλ του Taste Atlas με τη σεφταλιά

Ο γαστρονομικός οδηγός πάντως, φαίνεται πως υπέπεσε σε... φάουλ, για να μην πούμε... πέναλτι, με την περίπτωση της σεφταλιάς, την οποία συγκαταλέγει στα πιάτα με λουκάνικο, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτά.

Το Taste Atlas σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «αυτό το παραδοσιακό κυπριακό λουκάνικο παρασκευάζεται από ένα μείγμα χοιρινού και αρνίσιου κιμά, ψιλοκομμένου κόκκινου κρεμμυδιού και μαϊντανού τυλιγμένου σε μπόλια, μια λεπτή λιπαρή μεμβράνη που καλύπτει το στομάχι των αγελάδων, των προβάτων και των χοίρων». Προφανώς, τη χαρακτηρίζει ως... λουκάνικο επειδή πρόκειται για κρέας που είναι τυλιγμένο με μεμβράνη, όπως τα λουκάνικα αποτελούνται από κρέας μέσα σε έντερο...

Και συνεχίζει: «Υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς πήρε το όνομά του το πιάτο –είτε από την τουρκική λέξη şeftali, που σημαίνει ροδάκινο, πιθανότατα ως αναφορά στην υφή του, είτε από το όνομα του πλανόδιου πωλητή στον οποίο αποδίδεται η εφεύρεσή του.

Το μείγμα κρέατος αλατοπιπερώνεται και στη συνέχεια πλάθεται σε μικρά λουκάνικα, τα οποία ψήνονται σε σουβλάκια. Καθώς ψήνεται το κρέας, το λίπος από τη μπόλια λιώνει, δίνοντας στα λουκάνικα μια τραγανή, καραμελωμένη εξωτερική όψη, διατηρώντας παράλληλα το κρέας εσωτερικά τρυφερό και ζουμερό.

Η σεφταλιά σερβίρεται συνήθως σε πίτα, με σαλάτα και τζατζίκι, μια σάλτσα φτιαγμένη με γιαούρτι, αγγούρι και ελαιόλαδο».