Αυτά είναι τα 8 κορυφαία ελληνικά νησιά των αναγνωστών του Conde Nast Traveller

Οκτώ ελληνικά νησιά διακρίθηκαν στη λίστα των readers choise awards του Conde Nast Traveller από την ψηφοφορία για τα καλύτερα της Ευρώπης.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη Νάξο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Μύκονο, τη Φολέγανδρο και τη Σαντορίνη που συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 95,71 έως 83,38.



Η Νάξος βρέθηκε κοντά με την Ίμπιζα, η Κρήτη με τη Σικελία, η Σκιάθος με τη Ρόδο, η Μύκονος με την Κορσική και η Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο και τη Σαρδηνία.



Ακολουθεί, η λίστα για τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης:



20. Αζόρες, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 78,57



19. Μάλτα. Βαθμολογία: 82,38



18. Σαντορίνη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 83,27



17. Φολεγάνδρος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 84,29



16. Σαρδηνία, Ιταλία. Βαθμολογία: 84,76



15. Κύπρος. Βαθμολογία: 85,71



14. Μύκονος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 88,57



13. Κορσίκα, Γαλλία. Βαθμολογία: 89,17



12. Σκιάθος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 89,52



11. Ρόδος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,86



10. Κέρκυρα, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,95



9. Μαδέρα, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 90,99



8. Κρήτη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 91,42



7. Σικελία, Ιταλία. Βαθμολογία: 91,43



6. Μαγιόρκα, Ισπανία. Βαθμολογία: 91,67



5. Κανάρια Νησιά, Ισπανία. Βαθμολογία: 92,06



4. Χβαρ, Κροατία. Βαθμολογία: 92,38



3. Κάπρι, Ιταλία. Βαθμολογία: 92,86



2. Ίμπιζα, Ισπανία. Βαθμολογία: 93,06



1. Νάξος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 95,71

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ