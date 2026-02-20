Αυτά είναι τα μεγαλύτερα μπάτζετ της φετινής EuroLeague: Σε ποια θέση βρίσκονται οι «αιώνιοι»

Η EuroLeague είναι αυτή την εποχή πιο ανταγωνιστική από κάθε άλλη σεζόν. Στην κορυφαία λίγκα ανά την Ευρώπη, αγωνίζονται 20 ομάδες. Περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, μετά και την αλλαγή του format. Για να προοδεύσει όμως το οποιοδήποτε κλαμπ, χρειάζεται να επενδύσει κι όχι απλά να «χτίσει» παράδοση. Τα ποσά έχουν αρχίσει να... ξεφεύγουν όμως και οι αθλητές-σούπερ σταρ, να λαμβάνουν συμβόλαια που οι «παλιοί», ούτε καν τα φαντάζονταν.

Το BasketNews που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ ομάδων που εδρεύουν στη «Γηραιά Ήπειρο», τα... έβαλε κάτω και υπολόγισε το αγωνιστικό μπάτζετ των συνόλων που διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague εφέτος.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, φιγουράρει το όνομα του Παναθηναϊκού AKTOR. Στη δεύτερη, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως έχει πολλάκις αναφερθεί, οι «αιώνιοι» έχουν κάνει το απόλυτο all-in. Οι μεν προκειμένου να «ράψουν» το 8ο μέσα στο «σπίτι» τους και οι δε, ώστε να σηκώσουν το 4ο τρόπαιό τους, στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Top-5, κατατάσσονται και οι Χάποελ Τελ Αβίβ, Dubai BC. Πρωτάρηδες μα φιλόδοξοι οι διοικούντες των δύο πανίσχυρων ομάδων, ακολουθούν το «μοντέλο» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και των αδελφών Αγγελόπουλων, έχοντας ολοκληρώσει κινήσεις «ματ».

Η σχετική λίστα με τα ακριβότερα μπάτζετ: