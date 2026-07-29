Αυτά είναι τα νέα παπούτσια που ζεσταίνουν τα πόδια μετά την προπόνηση

Η Nike και η Hyperice παρουσίασαν το Air Zoom Hyperslide, ένα νέο σετ παπουτσιών που συνδυάζει απορρόφηση κραδασμών, θέρμανση και δόνηση για να βοηθά στην αποκατάσταση μετά από προπόνηση ή παρατεταμένη ορθοστασία. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το προϊόν κυκλοφορεί από τις 29 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε αθλητές και χρήστες που θέλουν αποκατάσταση με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Introducing the Nike Air Zoom Hyperslide, designed to help your body transition from performance mode to recovery mode. Responsive Air Zoom cushioning delivers all-day comfort, while Hyperice heat and vibration help you unwind with every step.



Available starting September 29 at… pic.twitter.com/GLitWVz475 — Hyperice (@Hyperice) July 27, 2026

Τι είναι το Hyperslide

Το Air Zoom Hyperslide είναι ένα ειδικό slide για τα Nike Air Zoom με αποσπώμενα Hyperslide Pods που κουμπώνουν μαγνητικά στο πάνω μέρος του πέλματος. Αυτά τα pods προσφέρουν στοχευμένη θερμότητα και δόνηση στην πάνω πλευρά του ποδιού, με στόχο να μειώσουν την ένταση και να βοηθήσουν τη χαλάρωση μετά την άσκηση. Η Nike και η Hyperice αναφέρουν ότι το προϊόν σχεδιάστηκε για χρήση αμέσως μετά την προπόνηση, αλλά και μετά από ταξίδι ή μια κουραστική μέρα. Είναι ουσιαστικά μια φορητή λύση αποκατάστασης που μεταφέρει στο σπίτι τεχνολογία που συνήθως βλέπουμε σε premium εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας.



Πώς λειτουργεί

Κάθε pod διαθέτει τρία επίπεδα θερμότητας και τρία επίπεδα δόνησης, ενώ οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν είτε από τα ίδια τα κουμπιά είτε μέσω του Hyperice app που συνδέεται μαζί τους μέσω Bluetooth. Η θερμοκρασία φτάνει έως τους 47 βαθμούς Κελσίου και οι συνεδρίες αποκατάστασης διαρκούν 15 λεπτά. Τα pods είναι επαναφορτιζόμενα μέσω USB-C και η μπαταρία τους φτάνει περίπου για μία ώρα χρήσης ή για αρκετούς κύκλους αποκατάστασης.



Πότε κυκλοφορεί και σε ποιους απευθύνεται

Η κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου, με διάθεση μέσω των sites των δύο εταιρειών και επιλεγμένων καταστημάτων σε συγκεκριμένες αγορές. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι ξεκάθαρο: αθλητές, καταναλωτές που αθλούνται και κινούνται αρκετά και όσοι δίνουν σημασία στην αποκατάσταση μετά την άσκηση.