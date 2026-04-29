Αυτά είναι τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά της Samsung, σύμφωνα με διαρροή

Η Samsung φαίνεται πως πλησιάζει στην πρώτη της είσοδο στην κατηγορία των smart glasses, καθώς διέρρευσαν εικόνες και βασικές πληροφορίες για το νέο ζευγάρι που φέρεται να αναπτύσσει η εταιρεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μοντέλο έχει την κωδική ονομασία Jinju και αναμένεται να τοποθετηθεί απέναντι σε προϊόντα όπως τα Meta Ray-Ban και τα επερχόμενα γυαλιά της Google με Gemini.



Τι δείχνουν οι διαρροές

Οι εικόνες που εμφανίστηκαν δείχνουν ένα σχετικά διακριτικό design, με στόχο τα γυαλιά να μοιάζουν περισσότερο με καθημερινό αξεσουάρ και λιγότερο με ογκώδη wearable συσκευή. Η Samsung, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ετοιμάζει το προϊόν πάνω στην πλατφόρμα Android XR, με ενσωμάτωση του Google Gemini chatbot, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αξιοποιούν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μέσα από τα γυαλιά.

Το εν λόγω μοντέλο φαίνεται ότι δεν θα διαθέτει οθόνη, τουλάχιστον όχι στην πρώτη του έκδοση. Αυτό σημαίνει ότι η Samsung πιθανότατα θα κινηθεί αρχικά σε μια πιο «ελαφριά» προσέγγιση, εστιάζοντας σε κάμερα, ήχο και AI λειτουργίες, αντί για πλήρη επαυξημένη απεικόνιση.

Πιθανές τεχνικές προδιαγραφές

Οι διαρροές αναφέρουν ότι τα Jinju smart glasses ενδέχεται να εξοπλίζονται με κάμερα 12MP, chip Snapdragon AR1 και κατευθυντικά ηχεία με τεχνολογία bone-conduction για την αναπαραγωγή ήχου. Πρόκειται για προδιαγραφές που ταιριάζουν σε μια συσκευή προσανατολισμένη στην καθημερινή χρήση, με έμφαση στην αλληλεπίδραση και τη λήψη εικόνας.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τιμή τους ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 380 και 500 δολαρίων, αν και αυτό παραμένει ανεπίσημο και μπορεί να αλλάξει έως την τελική κυκλοφορία.



Δεύτερο μοντέλο με οθόνη

Η Samsung φέρεται να εργάζεται και σε δεύτερο ζευγάρι smart glasses με την κωδική ονομασία Haean, το οποίο θα διαθέτει micro-LED display και θα προσφέρει πιο εξελιγμένες λειτουργίες, αντίστοιχες με πιο προηγμένα smart glasses της αγοράς. Για αυτό το μοντέλο, η τιμή εκτιμάται πιο ψηλά, στα 600 έως 900 δολάρια, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία σχεδιάζει μια πιο διευρυμένη γκάμα προϊόντων.

Πότε αναμένονται

Η πιθανότερη χρονική στιγμή για μια πρώτη παρουσίαση φαίνεται να είναι κάποιο επερχόμενο Samsung event το καλοκαίρι (για τα νέα foldables), με την πλήρη κυκλοφορία να μετατίθεται αργότερα μέσα στη χρονιά. Όπως σημειώνεται, η Samsung έχει στα πλάνα της να ακολουθήσει μια παρόμοια στρατηγική και αυτή του Galaxy XR headset, δηλαδή μια πρώτη εμφάνιση μέσω ενός video και στη συνέχεια η εμπορική του διάθεση.