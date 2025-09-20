«Μεγάλο πρόβλημα» για τον Τραμπ οι ρωσικές παραβιάσεις - Μαχητικά «σήκωσε» η Πολωνία το Σάββατο

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/9) η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, λίγες ώρες μετά το νέο μπαράζ παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Μόσχα, αυτή τη φορά στην Εσθονία και εκ νέου στην Πολωνία.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου στρατού μέσω X, ανάρτηση που ακολούθησε την πληροφορία ότι η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Περί τις 06:40 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Ο Πούτιν «τραβά» κι άλλο το σχοινί με την Ευρώπη

Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίζει το παιχνίδι των προκλήσεων πάνω από τον «αέρα» της Ευρώπης, το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) το NATO αναχαίτισε τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 που παραβίασαν τον εναέριο της Εσθονίας.

Το περιστατικό συνέβη πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, με την εισβολή των ρωσικών μαχητικών να κρατά 12 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιταλικά F-35 έσπευσαν στην περιοχή για να τα αναχαιτίσουν. Την απογείωση των αεροσκαφών επιβεβαίωσε το NATO, αλλά δεν ανέφερε τον τύπου των μαχητικών που απογειώθηκαν.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία ανέφερε ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα η οποία βρίσκεται εντός της ΑΟΖ της, σε μια νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της μετά την εισβολή ρωσικών drones στα ανατολικά της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα.

Πολωνοί συνοριακοί φρουροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές για το περιστατικό πάνω από τη θαλάσσια πλατφόρμα της Petrobaltic, προσθέτοντας ότι έχουν ειδοποιηθεί οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο σουηδικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Φωτό: Reuters

Ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζήτησε η Εσθονία

Τα περιστατικά της Παρασκευής έθεσαν σε συναγερμό το NATO, με την Εσθονία να ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κρίστεν Μιχάλ γράφει ότι «σήμερα το πρωί, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη Mig-31 εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντέδρασαν και τα ρωσικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ».

Σημειώνεται πως την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 είχε ζητήσει και η Πολωνία, μετά την εισβολή που δέχθηκε από τα ρωσικά drone.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε ικανοποίηση σήμερα για τη «γρήγορη και αποφασιστική» απάντηση που δόθηκε μετά την εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Η απάντηση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Εσθονό πρωθυπουργό Μίχαλ Κρίστεν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δήλωσε απόψε ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συγκληθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες, κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού.

Νέες προειδοποιήσεις για κυρώσεις από την ΕΕ

Την οργή των Βρυξελλών προκάλεσε το νέο μπαράζ παραβιάσεων της Ρωσίας στις ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, εσθονικής καταγωγής και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, κατηγόρησε τη Μόσχα για μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» και δήλωσε ότι η τελευταία ρωσική παραβίαση των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ «κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη «στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας» και θα «ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα».

«Καθώς οι απειλές κλιμακώνονται, θα κλιμακώνεται και η πίεσή μας», είπε, καλώντας τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων του μπλοκ κατά της Μόσχας.

Τραμπ για παραβιάσεις: Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό

Στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σύντομα θα ενημερωθεί για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία και ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την κατάσταση.

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα», είπε, σύμφωνα με τον Guardian.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε νωρίτερα τις ενέργειες της Ρωσίας ως «εξωφρενικές», καθώς προέτρεψε τους συμμάχους να λάβουν «ισχυρά μέτρα» κατά της Μόσχας.