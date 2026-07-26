Αυτά τα χρήματα θα βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός από Τζολάκη - Οι πιθανοί αντικαταστάτες

Η μεταγραφή του Κωσταντή Τζολάκη στην Χαλ Σίτι και την Premier League έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Kicker» οι «ερυθρόλευκοι» αναμένται να βάλουν στα ταμεία τους 15 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο διεθνής τερματοφύλακας πρόκειται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ατζούν Ιλιτζαλί. Στην συνέχεια του δημοσιεύματος της γερμανικής ιστοσελίδας αναφέρεται πως οι Πειραιώτες έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντί - Τζολάκη που θα βρίσκεται κάτω από τα «ερυθρόλευκα» γκολπόστ.

Ένα όνομα που έχει βρεθεί στην επικαιρότητα και έχει ακουστεί είναι ο Στέφαν Ορτέγκα. Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ ενδιαφέρει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει έντονος ανταγωνισμός καθώς ενδιαφέρονται για αυτόν και ομάδες της Bundesliga. Μια άλλη περίπτωση που εξετάζεται είναι η επιστροφή του Ζοζέ Σα που θα αποχωρήσει από την Γούλβς, ενώ τελευταία συζητιέται πολύ και το όνομα του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.