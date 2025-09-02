Αυτά τα νοικοκυριά είναι τα πιο ακατάστατα στην Ευρώπη - Με τι γεμίζουν τις ντουλάπες οι Ευρωπαίοι

Ντουλάπα. Ο μεγαλύτερος... εφιάλτης της νοικοκυράς. Είναι το μέρος που θα... χώσεις χωρίς δεύτερη σκέψη ό,τι υπάρχει στο οπτικό σου πεδίο και μοιάζει αχρείαστο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι το μέρος που θα κρύψεις εύκολα και με μια απλή κίνηση κάθε τι που δημιουργεί ακαταστασία στο σπίτι.

Σε ποια χώρα της Ευρώπης όμως βρίσκονται οι πιο ακατάστατες ντουλάπες; Ποια ευρωπαϊκά σπίτια είναι τα πιο ακατάστατα και «γεμάτα»; Σε ποια χώρα της Ευρώπης ο μινιμαλισμός είναι άγνωστη έννοια;

Μια νέα μελέτη από ειδικούς αποθήκευσης αποκάλυψε ποια ευρωπαϊκά σπίτια είναι πιθανό να είναι τα πιο ακατάστατα, αναλύοντας τα χρήματα που δαπανώνται σε αντικείμενα που καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο.

Freepik

Πρωτιά η Σουηδία

Σε αυτή τη μελέτη, η Σουηδία κατέλαβε την πρώτη θέση με βαθμολογία ακαταστασίας 98,65. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές δαπάνες για έπιπλα (5,5%) και ρούχα.



Η Ολλανδία, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αφιερώνει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αντικείμενα που σχετίζονται με την ακαταστασία (17,2%), ιδίως σε έπιπλα (6,5%) και σε είδη αναψυχής (1,1%).

Η Γερμανία και η Αυστρία, που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη θέση, έχουν εμμονή με τα έπιπλα και τη συντήρηση του σπιτιού, με ποσοστά δαπανών 6,4% και 5% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία, στην πέμπτη θέση, διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της για την ακαταστασία των νοικοκυριών σε ρούχα και υποδήματα (5,2%).

Ρούχα και gadgets

Η ένδυση είναι πράγματι ένας βασικός παράγοντας ακαταστασίας, αλλά και η τεχνολογία παίζει ρόλο. Ο εξοπλισμός πληροφορικής αναδείχθηκε ως σημαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα στη Λετονία (1,8%) και τη Λιθουανία (1,7%).

Στο μεταξύ, τα προϊόντα κήπου και κατοικίδιων ζώων επιδεινώνουν την κατάσταση στη Σουηδία, τη Σλοβενία ​​(και οι δύο με 1,6%) και τη Γερμανία (1,5%), σύμφωνα με το Euronews.



Επιπλέον, τα ψυχαγωγικά «ανθεκτικά» είδη και άλλα προσωπικά είδη ξεχώρισαν σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Αυστρία, γεγονός που υποδηλώνει ότι «ογκώδης εξοπλισμός χόμπι και διάφορα αντικείμενα καταλαμβάνουν επίσης πολύτιμο χώρο σε πολλά νοικοκυριά», αναφέρει η εταιρεία αποθήκευσης boxie24.



Οι συντάκτες της μελέτης λένε ότι σχεδόν το 40% των Ευρωπαίων δεν γνωρίζουν την ύπαρξη χώρων αυτοαποθήκευσης.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκής Αυτοαποθήκευσης (FEDESSA) για τον κλάδο αυτοαποθήκευσης, υπάρχουν περίπου 9.600 εγκαταστάσεις αυτοαποθήκευσης σε όλη την ήπειρο, με συνολική επιφάνεια άνω των 16 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.