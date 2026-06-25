«Αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες»: Έλληνας γιατρός στην Κίνα χειρούργησε ασθενή που ήταν στην Αθήνα

Μια ιστορική σελίδα για την ελληνική ιατρική και την τηλεχειρουργική γράφτηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν για πρώτη φορά ασθενής στην Ελλάδα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από γιατρό που βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Κίνα.

Το πρωτοποριακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και ειδικών δικτυακών υποδομών, επιτρέποντας στον καθηγητή Ιατρικής και διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ευάγγελο Λιάτσικο, να εκτελέσει με επιτυχία ριζική προστατεκτομή σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Ουχάν της Κίνας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο διακεκριμένος ουρολόγος χαρακτήρισε την εμπειρία «τεχνολογική εξέλιξη που μέχρι πρότινος ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας», περιγράφοντας πώς ένας χειρουργός μπορεί πλέον να βρίσκεται σε διαφορετική ήπειρο και να πραγματοποιεί με απόλυτη ακρίβεια μία απαιτητική επέμβαση.

Όπως εξήγησε, καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου υπήρχε στην Αθήνα εξειδικευμένη ιατρική ομάδα έτοιμη να παρέμβει σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή τεχνικού προβλήματος, διασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια του ασθενούς.

«Ήταν σαν να βρισκόμουν δίπλα στον ασθενή»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παραμικρή αισθητή καθυστέρηση στις κινήσεις του χειρουργού. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Λιάτσικο, η σύνδεση επιτεύχθηκε μέσω αποκλειστικών γραμμών οπτικών ινών που συνδέουν την Κίνα με την Ευρώπη, επιτρέποντας τη μετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

«Ήταν σαν να βρισκόμουν δίπλα στον ασθενή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πλέον οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους τόσο στην εκπαίδευση των γιατρών όσο και στην παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως γεωγραφικών αποστάσεων. Όπως σημείωσε, η τηλεϊατρική περνά πλέον από το διαγνωστικό στο θεραπευτικό στάδιο, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την παγκόσμια υγειονομική κοινότητα.

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα έχει υψηλοτάτου επιπέδου γιατρούς»

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως ο ασθενής είχε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία και αποδέχθηκε με ενθουσιασμό να συμμετάσχει σε ένα εγχείρημα που αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι αντίστοιχες επεμβάσεις θα γίνουν σύντομα πιο συνηθισμένες, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και η συνδεσιμότητα παύει να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Λιάτσικος επισήμανε ότι η επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία αλλά πρωτίστως από το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης των γιατρών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό ιατρικό δυναμικό και πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται διεθνώς.

«Απαιτείται ιατρική γνώση και η Ελλάδα έχει υψηλοτάτου επιπέδου γιατρούς και η τεχνολογία δεν έχει σύνορα, ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στη χώρα μας» είπε κλείνοντας.