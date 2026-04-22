Αυτές είναι οι 10 καλύτερες μαθητικές «start-ups» της χρονιάς (vid)

Από το «έξυπνο» αλάτι και το AI στην υπηρεσία της προσβασιμότητας, μέχρι τις βιοδιασπώμενες συσκευασίες από μανιτάρι – Οι έφηβοι επιχειρηματίες που διεκδικούν το «εισιτήριο» για την Ευρώπη.



Το Junior Achievement Greece ανακοίνωσε επίσημα τις 10 μαθητικές ομάδες που ξεχώρισαν ανάμεσα σε περισσότερα από 100 business plans και προκρίθηκαν στον 21ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026».

Πρόκειται για την κορυφαία διοργάνωση νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα, η οποία αναδεικνύει κάθε χρόνο τις καινοτόμες ιδέες που γεννιούνται στα θρανία των ελληνικών σχολείων.

Το ραντεβού στον «Ελληνικό Κόσμο» και ο δρόμος για τη Ρίγα



Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254). Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, το JA Europe/Gen-E 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας (7-10 Ιουλίου 2026), με τη συμμετοχή 40 χωρών.

Οι 10 φιναλίστ που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή

Οι φετινές συμμετοχές χαρακτηρίζονται από έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Internet of Things (IoT).

Ο «χάρτης» των φιναλίστ:

Αἴθρα (1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας): Mobile app βασισμένο σε AI που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός διαχείρισης χρόνου.





ΠούPass (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου Αττικής): Πρωτοποριακή υπηρεσία για τη συμπερίληψη ατόμων με μη ορατές αναπηρίες.





Angel Green Compass (1ο Γυμνάσιο Υμηττού): Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών χώρων πρασίνου και κάθετοι κήποι.





BUY AI (Α & Β Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης): Φωνητικός βοηθός (Babi) που διευκολύνει τις αγορές στο σούπερ μάρκετ.



Enalion (Πειραματικό ΓΕΛ Μακεδονίας): Επανασχεδιασμός του αλατιού με χρήση ελληνικών φυκιών για μείωση του νατρίου.





Fire Guard (Κολλέγιο Αθηνών): Ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και άμεσης κατάσβεσης πυρκαγιών στο ηλεκτρικό δίκτυο.





Grow Simple (Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας): IoT συσκευή που μετατρέπει τις ανάγκες των φυτών σε «συναισθηματικά» μηνύματα.





InnoPath (Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών): Ψηφιακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για ομάδες βασισμένο στο Design Thinking.





intellia³ (1ο ΕΠΑ.Λ. & Γυμνάσιο Σοφάδων): Ο έξυπνος κύβος D.A.I.S.Y. για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Mycovibe (1ο ΕΠΑ.Λ. & 1ο ΓΕΛ Κιλκίς): Παραγωγή βιοδιασπώμενων συσκευασιών από μυκήλιο μανιταριών και αγροτικά υπολείμματα.

Ψηφίστε για το Public Choice Award 2026



Εκτός από την κριτική επιτροπή, τον λόγο έχει και το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα διαφημιστικά σποτ των ομάδων και να ψηφίσουν την αγαπημένη τους επιχείρηση στην επίσημη σελίδα του Junior Achievement Greece.



INFO: Η ψηφοφορία για το Βραβείο Κοινού λήγει την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στις 23:59.