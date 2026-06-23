Αυτές είναι οι «απαγορευμένες» παραλίες στην Αττική

Στις 29 ανέρχονται οι παραλίες της Ανατολικής Αττικής που έχουν μεγαλύτερο, από τα επιτρεπόμενα, μικροβιακό φορτίο, σύμφωνα με τις επαναληπτικές μετρήσεις του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών. Σε σύγκριση με τις μετρήσεις του Μαΐου, τον Ιούνιο καταγράφεται επιδείνωση της συνολικής εικόνας, καθώς τα ακατάλληλα σημεία παρουσιάζουν σημαντική αύξηση.

Στο Πόρτο Ράφτη καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακατάλληλων δειγμάτων της περιοχής. Επίσης, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στα Λεγραινά και το Σούνιο. Προβληματική είναι και η εικόνα στην Κερατέα, στη Βραυρώνα, στην Αρτέμιδα (Λούτσα) και στη Ραφήνα.

Από τις μετρήσεις κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο, παράλληλα, διαπιστώθηκε πως στην περιοχή του Πειραιά και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις.

Αναλυτικά, οι παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για ασφαλή κολύμβηση: