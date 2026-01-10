Αυτές είναι οι φράσεις της Gen Z που «κούρασαν το 2025 και «εξορίζονται» από το λεξιλόγιό μας

Μπορεί μια λέξη να «κουράσει» τόσο πολύ που να πρέπει να... απαγορευτεί; Για το Πανεπιστήμιο Lake Superior State (LSSU) στο Μίσιγκαν, η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι».

Για 50ή συνεχή χρονιά, το πανεπιστήμιο δημοσίευσε τη «Λίστα των Απαγορευμένων Λέξεων» (Banished Words List),μια χιουμοριστική αλλά και ουσιαστική παράδοση που αναδεικνύει την κακοποίηση της γλώσσας, τα εταιρικά κλισέ και τις viral τάσεις που κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Φέτος, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται λέξεις που έγιναν παγκόσμια trends μέσω του TikTok, αλλά και εκφράσεις που ακούμε καθημερινά στα γραφεία και τις ειδήσεις.

Οι «πρωταγωνιστές» της λίστας για το 2025



Demure (Σεμνή): Η έκφραση «very demure, very mindful» που σάρωσε στα social media το περασμένο καλοκαίρι, φαίνεται πως έχασε γρήγορα τη γοητεία της. «Τη λένε περισσότερο από όσο την κάνουν πράξη», σημειώνουν οι συμμετέχοντες στη λίστα.

Cooked (Ψημένος/Τελειωμένος): Μια λέξη της Gen Z που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που είναι σε απελπιστική κατάσταση ή έχει «καεί». «Το μυαλό μου νιώθει "cooked" κάθε φορά που το ακούω», δήλωσε ένας από τους χιλιάδες που ψήφισαν για την κατάργησή της.

6-7 (Έξι-Επτά): Η φράση-έκπληξη που βρέθηκε στην κορυφή φέτος. Η χρήση της ως αόριστος προσδιορισμός σε κάθε συζήτηση («υπάρχουν 6-7 λόγοι...») κρίθηκε ως δείγμα γλωσσικής τεμπελιάς.

Massive (Τεράστιος): Χρησιμοποιείται πλέον για τα πάντα, από μια απλή είδηση μέχρι ένα... σάντουιτς, χάνοντας την πραγματική της βαρύτητα.

Full Stop (Τελεία και παύλα): Θεωρείται πλέον πλεονασμός. «Όταν βάζεις τελεία στο τέλος της πρότασης, δεν χρειάζεται να την προφέρεις κιόλας», εξηγούν οι γλωσσολόγοι του LSSU.

Incentivize (Δίνω κίνητρο): Η προσπάθεια να μετατραπεί ένα ουσιαστικό σε ρήμα προκαλεί «αλλεργία» σε πολλούς, που αναρωτιούνται: «Τι έπαθε η λέξη "παροτρύνω" ή "κινητοποιώ";».

Οι «συνηθισμένοι ύποπτοι»



Εκτός από τις νέες προσθήκες, η φετινή επετειακή λίστα θυμίζει και μερικούς «Repeat Offenders» – εκφράσεις που έχουν απαγορευτεί επανειλημμένα αλλά αρνούνται να πεθάνουν:

«At the end of the day» (Στο τέλος της ημέρας) – Η έκφραση που έχει απαγορευτεί τρεις φορές (1999, 2022, 2024).

«Awesome» (Φανταστικό) – Έχει χάσει το νόημά του από την υπερβολική χρήση σε ασήμαντα πράγματα.

«Game Changer» – Μια λέξη που επέστρεψε στη λίστα του 2025, καθώς πλέον τίποτα δεν είναι πραγματικά «game changer» αν τα πάντα αποκαλούνται έτσι.

Μια παράδοση 50 ετών



Αυτό που ξεκίνησε το 1976 ως ένα αστείο σε ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Φέτος, το LSSU έλαβε πάνω από 1.400 προτάσεις από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Βραζιλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως σημειώνει το πανεπιστήμιο, η λίστα δεν έχει σκοπό να λογοκρίνει, αλλά να μας κάνει να σκεφτούμε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις και πότε μια έκφραση παύει να είναι δημιουργική και γίνεται απλώς «θόρυβος».