Αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για όσους θέλουν να ζήσουν στο εξωτερικό - Μόνο 3 είναι στην Ευρώπη

Ο Παναμάς ανακηρύχθηκε η καλύτερη χώρα για όσους επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τη μεγάλη ετήσια έρευνα Expat Insider 2026 του οργανισμού InterNations.

Σχεδόν 8.000 ξένοι από 162 διαφορετικές εθνικότητες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο ευτυχισμένοι ήταν στη νέα τους πατρίδα, με βάση πέντε δείκτες – εργασία στο εξωτερικό, προσωπικά οικονομικά, ποιότητα ζωής, τις βασικές υποδομές και τη γραφειοκρατία, καθώς και την ευκολία προσαρμογής.



Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο στον δείκτη της ευκολίας προσαρμογής – ο οποίος περιλαμβάνει το πόσο φιλικοί είναι οι ντόπιοι και πόσο εύκολο είναι να συνηθίσει κανείς την τοπική κουλτούρα – όσο και στον δείκτη των βασικών υποδομών, ο οποίος καλύπτει την ευκολία απόκτησης βίζας και τη διαχείριση της τοπικής γραφειοκρατίας.



Περίπου το 87% των ξένων που ζουν στον Παναμά είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους στο εξωτερικό, έναντι 70% παγκοσμίως, ενώ το ένα τρίτο επιθυμεί να παραμείνει στη χώρα για πάντα, σημειώνει το Euronews.



Το Μεξικό κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ βρέθηκε πρώτο στον δείκτη ευκολίας προσαρμογής, χάρη στο πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς φίλους και στο πόσο ευπρόσδεκτοι αισθάνονται οι ξένοι που ζουν εκεί.



Οι πιο ευτυχισμένοι ξένοι στον κόσμο βρίσκονται στην Ταϊλάνδη, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στη συνολική κατάταξη, με το 86% να δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι εκεί και ένα επιπλέον 42% να επιθυμεί να μείνει για πάντα. Οι ξένοι επαινούν το χαμηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά από το 85%, σχετικά με τις προσιτές και προσβάσιμες επιλογές στέγασης.

Η Ευρώπη... μετεξεταστέα

Μόνο τρεις ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, ωστόσο καμία δεν είναι στις πέντε καλύτερες θέσεις.



Η Ισπανία κατέλαβε την έκτη θέση και είναι ο καλύτερος προορισμός για τους ξένους στην ήπειρο – καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον δείκτη ποιότητας ζωής χάρη στο υπέροχο κλίμα της, τις δραστηριότητες εκτός εργασίας, τα προσιτά μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ευκαιρίες για ταξίδια.



Η γειτονική Πορτογαλία ακολούθησε στην όγδοη θέση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στον δείκτη προσωπικών οικονομικών και την έβδομη όσον αφορά την ευκολία προσαρμογής.



Το Λουξεμβούργο συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση όσον αφορά την εργασία στο εξωτερικό, αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στους τομείς των μισθών και της εργασιακής ασφάλειας.



Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στη συνολική κατάταξη, έπρεπε τουλάχιστον 50 ξένοι που ζουν εκεί να έχουν συμπληρώσει την έρευνα. Το 2026, αξιολογήθηκαν 31 χώρες.

Έκπληξη η θέση της Νορβηγίας

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Γερμανία και η Νορβηγία κατέλαβαν την 28η, 29η, 30η και τελευταία θέση αντίστοιχα.

Η σκανδιναβική χώρα μπορεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο ευτυχισμένων χωρών του κόσμου, αλλά οι ξένοι κάτοικοι δεν φαίνεται να μοιράζονται αυτή τη χαρά. Η Νορβηγία κατέλαβε την τελευταία θέση όσον αφορά την ευκολία προσαρμογής και την 30ή θέση τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για τα προσωπικά οικονομικά.



Η Γερμανία δεν τα πήγε πολύ καλύτερα, και κατέλαβε την τελευταία θέση σε βασικά ζητήματα για τους ξένους κατοίκους, με τους ίδιους να αναφέρουν προβλήματα σχετικά με την ψηφιακή ζωή, διοικητικά θέματα, τη στέγαση και το γλωσσικό εμπόδιο. Επίσης, κατέλαβε την 28η θέση όσον αφορά την ευκολία εγκατάστασης και την 23η θέση όσον αφορά τα προσωπικά οικονομικά.



Οι καλύτερες χώρες για να ζήσουν οι ξένοι το 2026 είναι οι εξής:



Παναμάς

Μεξικό

Ταϊλάνδη

ΗΑΕ

Βραζιλία

Ισπανία

Σιγκαπούρη

Πορτογαλία

Μαλαισία

Λουξεμβούργο