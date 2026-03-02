Αυτές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας - Πότε αλλάζουν σε θερινό ωράριο

Τίποτα δεν είναι πιο ενοχλητικό από θορυβώδεις γείτονες που δεν σέβονται τα ωράρια και την ηρεμία των υπόλοιπων κατοίκων είτε μιας πολυκατοικίας είτε μιας ολόκληρης γειτονιάς.

Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι ένα σημαντικό μέτρο για την εξασφάλιση της ηρεμίας και της ευημερίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στόχος τους είναι να περιορίσουν τις ενοχλητικές δραστηριότητες και να προστατεύσουν το δικαίωμα των κατοίκων σε έναν ήσυχο και ευχάριστο περιβάλλον.



Στη χώρα μας, οι ώρες κοινής ησυχίας ορίζονται κυρίως από το βράδυ μέχρι το πρωί, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ανάπαυσης. Αυτές οι ώρες προστατεύουν τη γενικότερη ησυχία και μειώνουν τις διαταραχές, όπως οι δυνατοί θόρυβοι από μουσική, εργαλεία ή ακόμα και από κατοικίδια. Σε περίπτωση παραβίασης, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για σεβασμό στις ώρες κοινής ησυχίας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των γειτόνων.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Χειμερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.