Αυτές είναι οι πέντε πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες που εντυπωσιάζουν στο OnlyFans

Το OnlyFans μπήκε στις ζωές μας πριν από λίγα χρόνια χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Είναι μια πλατφόρμα για τον όλους γι΄αυτό πλέον βλέπουμε όλων των ειδών ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους όπως μουσικός ή αθλητές να την χρησιμοποιούν.

Το Basketball Forever πριν από λίγο καιρό αποκάλυψε ότι οι δημιουργοί περιεχομένου του OnlyFans έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από παίκτες του NBA. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί περιπτώσεις δημιουργών που εισέπραξαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Οι 5 κορυφαίες αθλήτριες στο OnlyFans

Αλίσα Νιούμαν

Η Αλίσα Νιούμαν είχε τραβήξει ήδη πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας όταν είχε κάνει γνωστό ότι έχει λογαριασμό στο OnlyFans.Αυτή είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός της και η Καναδή αθλήτρια φέρεται να κερδίζει τον χρόνο περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια από το OnlyFans.

Μάντλεν Ράιτ

ig: madelene_wright

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου γυναικών, με την εξωγηπεδική της ζωή να είναι αρκετά έντονη. Το αποτέλεσμα ήταν να την αποβάλλει η Τσάρλτον, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν για καλό.Η Μάντλεν Ράιτ άνοιξε το δικό της λογαριασμό στο OnlyFans και δεν το μετάνιωσε: τα ετήσιά της έσοδα από την γνωστή πλατφόρμα ανέρχονται στα 700.000 δολάρια.

Ρενέ Γκρέισι

ig: reneegracieracing

Στα 20 της χρόνια έκανε τη μεγάλη κίνηση να μπει στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας και να σπάσει την ανδρική κυριαρχία. Για περίπου πέντε χρόνια προσπάθησε, ωστόσο αποδείχθηκε πολύ δύσκολο να βγάλει χρήματα.

Έτσι το 2019 έκανε στροφή στο OnlyFans και η καριέρα της εκτοξεύτηκε. Το αποτέλεσμα είναι να κερδίζει ετησίως περίπου 2 εκατ. δολάρια, ενώ δεν έχει ξεχάσει την αγάπη της για την ταχύτητα και συνεχίζει να συμμετέχει σε αγώνες. Απλά, πλέον, το κάνει ως χόμπι.

Πέιτζ ΒανΖάντ

ig: paigevanzant

Για πάνω από μια 5ετια «έχτισε» το δικό της όνομα στο UFC. Ήταν μια καλή αθλήτρια, αλλά αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Τελικά βρήκε τη λύση στο OnlyFans, όπου όπως δήλωσε «μέσα σε 24 ώρες έβγαλα περισσότερα από ότι σε όλη μου την πορεία στο UFC». Σήμερα, τα ετήσια έσοδά της υπολογίζονται στα 800.000 δολάρια.

Λιζ Κάμπατζ

ig: ecambage

Γεννήθηκε στο Λονδίνο, έπαιξε με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Αυστραλίας και για μια αρκετά χρόνια ήταν ένα από τα αστέρια του WNBA. Ωστόσο, τίποτα από αυτά, δεν ήταν τόσο κερδοφόρο όσο το OnlyFans.



Η Λιζ Κάμπατζ είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα της πλατφόρμας, με τα ετήσια έσοδά της να αγγίζουν τα 1,5 εκατ. δολάρια. Την ίδια ώρα ασχολείται με το μπάσκετ, καθώς αγωνίζεται στην Sichuan Yuanda της Κίνας.





















