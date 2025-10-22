Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς χώρες για τους ταξιδιώτες - Στην Ευρώπη η πλειοψηφία

Έγινε γνωστή η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2026, καθώς οι Αμερικανοί τουρίστες τείνουν να κατευθύνονται προς την Ευρώπη.

Η τελευταία κατάταξη που δημοσίευσε η Berkshire Hathaway Travel Protection βασίζεται σε δεδομένα από τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, το Numbeo και τον μέσο όρο των βαθμολογιών GeoSure Global των μεγάλων πόλεων σε κάθε χώρα. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση των στατιστικών αυτών μαζί με μια έρευνα Αμερικανών ταξιδιωτών που έχουν επισκεφθεί επιλεγμένες χώρες τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τι ψηφίζουν οι ταξιδιώτες;

Η Ολλανδία κατέκτησε την πρώτη θέση λόγω της υψηλής κατάταξής της στον Global Peace Index και το Numbeo, με τη Χάγη και το Αϊντχόβεν να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες επαίνεσαν επίσης τη χώρα για τα μέτρα υγείας που έχει λάβει, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες, ταξιδιώτες LGBTQI+ και άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής.

«Η προτίμηση των νεαρών ποδηλατών για ηλεκτρικά ποδήλατα υψηλής ταχύτητας, που μοιάζουν με μίνι ποδήλατα, προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο κινδύνου», προσθέτει η έκθεση.

Ενώ η Αυστραλία κατέλαβε τη δεύτερη θέση, στους πίνακες κατάταξης κυριάρχησαν οι ευρωπαϊκές χώρες. Στην πραγματικότητα, από τις 10 ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για ταξιδιώτες το 2026, το 50% βρίσκεται στην Ευρώπη. Στην πρώτη 15άδα, η Ευρώπη κατέλαβε τα δύο τρίτα των θέσεων.

Η κατάταξη των πιο ασφαλών χωρών για το 2026 είναι η εξής:

Ολλανδία Αυστραλία Αυστρία Ισλανδία Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ελβετία Ιαπωνία Ιρλανδία Βέλγιο Πορτογαλία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία

Έχει γίνει η Ισλανδία λιγότερο ασφαλής;

Ενώ η Ισλανδία κατατάχθηκε ως νικήτρια του περασμένου έτους - και κατηγοριοποιείται ως η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης - κατέλαβε την 4η θέση στη φετινή λίστα για τους ταξιδιώτες.

Η απομάκρυνση από την πρώτη θέση προκλήθηκε από πολλαπλές εκρήξεις στη ρωγμή Sundhnúksgígar, η οποία έβγαλε στήλες καπνού στον αέρα και είδε δραματικές ροές λάβας να παραβιάζουν τα προστατευτικά φράγματα κοντά στο ψαροχώρι Grindavik. Οι τουρίστες στο κοντινό δημοφιλές γεωθερμικό σπα Blue Lagoon απομακρύνθηκαν προληπτικά.

«Οι εκρήξεις ενέχουν πάντα τον κίνδυνο διαταραχής, αλλά είναι ιδιαίτερα προβληματικές στην Ισλανδία, καθώς οι ροές λάβας επηρεάζουν πολύ συχνά τον μοναδικό κεντρικό δρόμο που περιβάλλει τη χώρα», αναφέρει η έκθεση. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκλωβισμό των ταξιδιωτών».

Παρά την ηφαιστειακή δραστηριότητα, η Ισλανδία υποδέχτηκε 1,8 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, καθώς αναμένεται να σημειώσει ρεκόρ επισκεψιμότητας.

Η βαθμολογία ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου πέφτει

Το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε από την 13η στην 14η θέση φέτος, παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα έδωσαν στη χώρα υψηλή βαθμολογία για τη συνολική ασφάλεια και υγεία.

«Ενώ το Λονδίνο είναι μια ασφαλής πόλη σε σύγκριση με πολλές πόλεις των ΗΠΑ, ειδικά όσον αφορά τα βίαια εγκλήματα, έχει κάποια προβλήματα με λιγότερο σοβαρά εγκλήματα, όπως κλοπές, τα οποία ωστόσο μπορούν να ενοχλήσουν τους ταξιδιώτες», αναφέρει η έκθεση.

Οι ειδικοί προτρέπουν τους τουρίστες να προσέχουν τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, αποφεύγοντας τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi και τις αγορές σε μη ασφαλείς ιστοσελίδες.

Πώς αλλάζει η ασφάλεια στα ταξίδια

Η Berkshire Hathaway Travel Protection εξηγεί ότι οι βαθμολογίες ασφάλειας που δίνει είναι «στιγμιαίες» και μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.

«Είχαμε τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν την Αυστραλία λίγο μετά την ανακήρυξή της ως έναν από τους πέντε ασφαλέστερους προορισμούς και τα ηφαίστεια που έριξαν λάβα σε όλη την Ισλανδία», αναφέρει.

Επομένως, είναι σημαντικό, ανεξάρτητα από το πόσο «ασφαλής» θεωρείται μια χώρα, οι τουρίστες να φροντίζουν να προστατεύονται και να προλαμβάνουν τυχόν προβλήματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.