Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού μετά την λευκή ισοπαλία κόντρα στην Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στην ολλανδική Ναϊμέγκεν, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στον επαναληπτικό αγώνα στο Goffertstadion στις (11/8, 20:30), αφού στον χθεσινό αγώνα έμειναν στο «μηδέν». Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αξιοποίησαν το πλεονέκτημα της έδρας και παράλληλα δεν πέτυχαν κάποιο γκολ παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Η Ναϊμέγκεν φάνηκε πιο έτοιμη αλλά ο Πόποβιτς κράτησε ανέπαφη την εστία του.

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Μάλιστα, το Football Meets Data δίνει 59% στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να πάρει το εισιτήριο της επόμενης φάσης, έναντι 41% του ολλανδικού συλλόγου. Θυμίζουμε πως αν προκριθεί, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ, που έληξε (σσ το πρώτο ματς) με το εντυπωσιακό 3-3, με φόντο τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.