Αυτές είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιος πρόεδρος της FIFA

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τα έκανε... μαντάρα και έχει πλέον ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη εναντίον του, λόγω του σχεδίου που είχε να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιωτικά funds.

Όσες ομοσπονδίες τον στήριζαν απέσυραν την στήριξή τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που ζήτησαν μέχρι και την παραίτησή του. Φαίνεται πως ο Ιταλός δεν θα παραμείνει για πολύ στην εξουσία, καθώς τον Μάρτιο του 2027 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την προεδρία και ο Ινφαντίνο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες επανεκλογής. Τότε θα δούμε ποιός θα τον διαδεχθεί, όμως πάμε να μάθουμε ποιά είναι τα κριτήρια προκειμένου να μπορεί κάποιος να είναι δηλώσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA.

Οι προδιαγραφές για να είναι κάποιος υποψήφιος της FIFA

Καταρχάς το επίσημο Καταστατικό της FIFA (FIFA Statutes) και οι Κανονισμοί Διακυβέρνησης ορίζουν κριτήρια επιλεξιμότητας και θεσμικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να δηλώσει υποψήφιος.

Πρώτη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει σχέση με το άθλημα, δηλαδή να έχει διαρκή και ουσιαστική εμπλοκή είτε ως αθλητής, είτε ως προπονητής, διαιτητής, είτε ως διοικητικό στέλεχος σε εθνική ομοσπονδία, περιφερειακή συνομοσπονδία ή στην ίδια τη FIFA. Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να έχει... προϋπηρεσία στο ποδόσφαιρο είναι για τουλάχιστον δύο από τα τελευταία πέντε έτη, πριν από την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητάς του.

Δεύτερον και πολύ σημαντικό είναι ο υποψήφιος να έχει στήριξη από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη. Συγκεκριμένα η υποψηφιότητα που θα υποβληθεί γραπτώς στην Γενική Γραμματεία της FIFA, για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη έγγραφη υποστήριξη τουλάχιστον πέντε (5) εθνικών ομοσπονδιών. Επίσης όσο αφορά αυτή την προϋπόθεση, η κάθε ομοσπονδία μπορεί να στηρίξει έναν μόνο υποψήφιο.

Τέλος, ο υποψήφιος θα πρέπει να περάσει αυστηρό έλεγχο επιλεξιμότητας και ακεραιότητας, ο οποίος πραγματοποιείται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Ελέγχου της FIFA. Η Επιτροπή περνά από εξωνυχιστικό έλεγχο το μητρώο του ενδιαφερόμενου για τυχόν πειθαρχικές ποινές, την τήρηση του Κώδικα Ηθικής αλλά και την απουσία σύγκρουση συμφερόντων.