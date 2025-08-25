«Αυτή έφταιγε γιατί προκαλούσε...» - Συνεχίζει να προκαλεί ο γυναικοκτόνος του Βόλου

Όχι μόνο δεν φαίνεται να το έχει μετανιώσει, αλλά ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου τα ρίχνει όλα στην 36χρονη σύζυγο και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, της οποίας αφαίρεσε τη ζωή με χτυπήματα με εργαλείο ψησίματος σε καρωτίδα και πλάτη.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του δικηγόρου του, Βασίλη Νουλέζα, ο οποίος μιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Star χθες Κυριακή (24/8), χαρακτήρισε ως «προκλητική» τη συμπεριφορά της 36χρονης «ενδεχομένως για τον νέο σύντροφο ζωής». Αυτή, όπως είπε ο δικηγόρος του που ανέλαβε να υπερασπιστεί τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο, ήταν που τον εξόργισε.

Όλα αυτά βέβαια την ώρα που η άτυχη μητέρα δεν βρίσκεται πλέον εδώ για να πει τη δική της άποψη στο αφήγημα του 40χρονου γυναικοκτόνου...

Η κυνική ομολογία και η... κωλοτούμπα

«Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά» είπε ο Βασίλης Νουλέζας στις πρώτες του δηλώσεις στο Star.

Βέβαια, όταν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εντόπισαν - ύστερα από τηλεφώνημα κατοίκου - τον 40χρονο να κρύβεται ανάμεσα σε χόρτα, 200 μέτρα από τον τόπο εγκλήματος και έχοντας αλλάξει ρούχα για να μην φαίνονται τα αίματα, είπε: «Καλά της έκανα, με απατούσε, δεν μετανιώνω».

Λίγες ώρες μετά φαίνεται πως... μετάνιωσε και συνεχίζει το αφήγημα πως «θόλωσε», όπως είπε και στη μεγάλη του κόρη που τον επισκέφθηκε για να του πει «ντροπή σου, για μένα έχεις πεθάνει».

Γι' αυτά τα λόγια που είπε στους αστυνομικούς, ο δικηγόρος του, είπε πως ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα διότι τον εξόργισε η φερόμενη ομολογία της 36χρονης συζύγου του για νέο σύντροφο.

«Ίσως η προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης, ενδεχομένως για τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή - και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το ψυχιατρικό υπόβαθρο του 40χρονου, τόνισε ότι η νοσηλεία του κατά το παρελθόν μάλλον ήταν ακούσια, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου του. Δήλωσε ωστόσο, ότι επιφυλάσσεται επι του παρόντος ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία.

«Επιφυλάσσομαι διότι δεν θέλω να δώσω μία ανακριβή είδηση. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε μια πολύ νέα γυναίκα», είπε.

«Πραγματικά και εγώ ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος» δήλωσε τέλος ο κ. Νουλέζας, ο οποίος συμπλήρωσε πως είπε στον 40χρονο ότι «θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και αν χρειαζόταν να γύριζε σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας».

«Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο για να μην φύγει»

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν τα όσα ανέφερε η αδελφή του θύματος για τη χρόνια κακοποίηση που βίωνε η 36χρονη.

Η αδελφή του θύματος σημειώνει πως η 36χρονη είχε ερωτευτεί τον δράστη από μικρή ηλικία. Τόνισε πως πίσω από την εικόνα της οικογένειας, κρυβόταν ένας άντρας παθολογικά ζηλιάρης, βιαστής και κακοποιητικός.

«Η αδερφή μου τον ερωτεύτηκε μικρή. Μετά από τα παιδιά, αυτός άλλαξε. Την χτυπούσε. Πολλά χρόνια συνέβαινε αυτό. Την βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο για να την κρατήσει κοντά του και την απειλούσε πως αν τον χωρίσει, θα κάνει χειρότερα. Η αδελφή μου αναγκαζόταν να κάνει συχνά εκτρώσεις. Χτύπαγε και τα παιδιά».

«Φταίμε που δεν μιλήσαμε»

Η κακοποίηση δεν περιοριζόταν μόνο στη σύζυγο. Ο δράστης χτυπούσε και τα παιδιά του, ενώ τους απαγόρευε να μιλούν ή να υπερασπιστούν τη μητέρα τους.

«Εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας», τους έλεγε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Η βία εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον τρόμου και σιωπής.

Η αδελφή της γυναίκας δεν κρύβει τις ενοχές που νιώθει. «Φταίμε που δεν μιλήσαμε», λέει, περιγράφοντας πως προσπαθούσε να πείσει την αδελφή της να τον χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν.

Η οικογένεια προσπαθούσε να βοηθήσει οικονομικά, όμως με τέσσερα παιδιά, η κατάσταση ήταν ασφυκτική.