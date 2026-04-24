Αυτή είναι η 20χρονη για την οποία έγινε το φονικό στον Άγιο Δημήτριο - Τι λέει η Αστυνομία

Μια 20χρονη φαίνεται να ήταν η αιτία του άγριου φονικού στο πάρκο του Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Κυριακής 22/4 με θύμα τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΓΑΔΑ.

Το 27χρονο θύμα διατηρούσε για σχεδόν τρία χρόνια σχέση με την 20χρονη και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον χωρισμό τους. Το τελευταίο διάστημα της ζητούσε συνεχώς με μηνύματα να τα ξαναβρούν, αυτή όμως είχε αναπτύξει σχέση με τον 20χρονο δράστη. Μόλις, έμαθε για τα μηνύματα αυτός ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν το θέμα, με αποτέλεσμα τη φονική συμπλοκή.

Μαζί με τον φίλο του δράστη και την κοπέλα του, οδηγήθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή 24/4, ενώπιον εισαγγελέα, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Η μητέρα της 20χρονης είπε κλαίγοντας στο δικαστήριο: «Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται». Η 20χρονη, μάλιστα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο δικαστήριο και πλάνταξε στο κλάμα.



Ο δικηγόρος φίλων του δράστη στην υπόθεση του νεκρού 27χρονου μιλά στον FLASH.



Τι λέει η ΕΛΑΣ για το φονικό

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση ανθρωποκτονίας του 27χρονου, που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 22 Απριλίου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, συνολικά τέσσερα άτομα: δύο άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, προηγήθηκε εκτεταμένη και ενδελεχής έρευνα, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα. Μέσα από την ανάλυσή τους, ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος ως ο φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Κατά την προανάκριση εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα χειριστούν την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

«Είδε από μακριά τι ακριβώς συμβαίνει» ο 20χρονος φίλος

«Θεωρούμε την κρίση του δικαστηρίου πάρα πολύ σωστή, διότι τα παιδιά αφέθηκαν χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Δεν υπάρχει η παραμικρή υποψία υπόθαλψης εγκληματία, διότι όλοι και το τονίζω, όλοι και οι τρεις πήγαν αυτοβούλως, παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ προκειμένου να δηλώσουν όλα όσα ήξεραν και χωρίς να γίνει η παραμικρή κλήτευση από πλευρά της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν η πραγματικότητα, η οποία και έλαμψε μέσα από την κατάθεση των τριών συγκατηγορουμένων», είπε ο δικηγόρος του 20χρονου φίλου, Νίκος Λιμπάντσης.

Ενώ επεσήμανε ότι ο εντολέας του ήταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το φονικό. «Μίλαγε στο τηλέφωνο, είδε από μακριά τι ακριβώς συμβαίνει και μέχρι την ώρα που πήγε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών ήταν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούσε να αρθρώσει καν. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο».