Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Αυτή είναι η 6αδα ξένων του Ολυμπιακού για το τελευταίο παιχνίδι των τελικών της GBL

Δείτε τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Game 5 στο ΣΕΦ.

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Ο Ολυμπιακός δίνει μία τελευταία μάχη για τη φετινή σεζόν με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη Stoiximan GBL. Με τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό να έχει οδηγηθεί σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με τους δύο μεγάλους στόχους (πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα) στα χέρια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκανε κάποια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, επομένως η εξάδα των ξένων να έχει ως εξής: 

Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.

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Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

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