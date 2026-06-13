Αυτή είναι η 6αδα ξένων του Ολυμπιακού για το τελευταίο παιχνίδι των τελικών της GBL

Ο Ολυμπιακός δίνει μία τελευταία μάχη για τη φετινή σεζόν με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη Stoiximan GBL. Με τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκό να έχει οδηγηθεί σε ένα πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κλείσουν τη χρονιά με τους δύο μεγάλους στόχους (πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα) στα χέρια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έκανε κάποια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, επομένως η εξάδα των ξένων να έχει ως εξής:

Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ και Τζόουνς.