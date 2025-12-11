Διπλωματικός «πυρετός» για το Ουκρανικό: Αυτή είναι η αντιπρόταση Ζελένσκι στο σχέδιο Τραμπ

Την επίσημη απάντησή του στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ, Ουκρανία και Ρωσία, με στόχο η αμερικανική πρόταση να λάβει τελική μορφή που θα μπορούσαν να αποδεχθούν τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον Τραμπ πριν από περίπου έναν μήνα, αποτελεί βάση για μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης, αν και οι ενστάσεις παραμένουν πολλές.

Τα βασικά σημεία της ουκρανικής πρότασης

Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ουκρανία προτείνει τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος της γραμμής επαφής, καθώς και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας βάσει του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Στο κείμενο περιλαμβάνεται επίσης η δέσμευση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.

Το αμερικανικό σημείο περί αποκλεισμού της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ έχει αφαιρεθεί πλήρως από την τρέχουσα εκδοχή των διαπραγματεύσεων, ενώ δεν υφίσταται καμία αναφορά σε ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη.

Στην ουκρανική πρόταση εντάσσεται και η διεξαγωγή εκλογών, αίτημα που έχουν διατυπώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη δηλώσει ότι είναι «ανοιχτός» στη διενέργεια εκλογών εντός 60–90 ημερών, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Τα «αγκάθια» στο αμερικανικό σχέδιο

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι το αρχικό κείμενο των ΗΠΑ περιείχε σημεία που προκάλεσαν έντονη ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μεταξύ αυτών:

Η επίσημη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή.

Η πρόβλεψη ότι ΗΠΑ και Ρωσία θα αποφάσιζαν από κοινού για τη διαχείριση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μια τέτοια αναγνώριση θα αποτελούσε δραστική μεταβολή της πάγιας πολιτικής της Ουάσιγκτον υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Παράλληλα, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα επιδιώκει πραγματικά μια βιώσιμη ειρηνευτική λύση.

Τραμπ: «Η συμφωνία μπορεί να είναι πιο κοντά από ποτέ»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «πολλοί λένε πως η λύση είναι πιο κοντά από ποτέ», αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδέχεται να ταξιδέψει στην Ευρώπη για μια συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι το προσεχές Σαββατοκύριακο. Όπως είπε, η τελική απόφαση θα ληφθεί μόλις λάβει επιπλέον ενημέρωση από τους συμμάχους.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε τις συζητήσεις «ταχέως εξελισσόμενες», σημειώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά αυξάνει την πίεση για άμεση πρόοδο.

Ένταση στην τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ υπήρξαν «σκληρές κουβέντες», με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί πως η συμμετοχή των ΗΠΑ «δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη».

Όπως δήλωσε: «Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την ενόχλησή του για τον Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει μελετήσει επαρκώς το ειρηνευτικό σχέδιο.