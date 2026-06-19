Αυτή είναι η χειρότερη φωτογράφος στον κόσμο - «Μας εντυπωσίασε η έλλειψη γνώσεων!»

Στους περισσότερους διαγωνισμούς φωτογραφίας, οι θολοί ορίζοντες, τα στραβά κάδρα και τα τυχαία αποτυπώματα του αντίχειρα αποτελούν λόγους αποκλεισμού. Για την Icelandair, όμως, αυτά ακριβώς ήταν τα ζητούμενα.



Αφού ξεκίνησε νωρίτερα φέτος μια παγκόσμια αναζήτηση που έγινε viral για τον «χειρότερο φωτογράφο του κόσμου», η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ισλανδίας ανακήρυξε επιτέλους τον νικητή της.



Η Blanche Mortemard από το Παρίσι νίκησε μεταξύ των 127.642 υποψηφίων από 178 χώρες, εντυπωσιάζοντας τους κριτές «με την αξιοθαύμαστη έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσεων βασικής φωτογραφίας».

Το νικητήριο πορτφόλιό της, γράφει το Euronews, περιελάμβανε ένα χιονισμένο αστικό τοπίο του Όσλο, στο οποίο ένας «απρόσκλητος» αντίχειρας καταλαμβάνει περίπου το 20% του κάδρου, μια θολή φωτογραφία που τραβήχτηκε προς την κατεύθυνση του Αγάλματος της Ελευθερίας και μια εικόνα ενός γλάρου πάνω σε έναν φανοστάτη, που μοιράζεται το κάδρο με κάτι που μοιάζει με λοβό αυτιού.

Blanche Mortemard/Icelandair/Facebook

Blanche Mortemard/Icelandair/Facebook

Blanche Mortemard/Icelandair/Facebook

Η Mortemard λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Εδώ και χρόνια, φίλοι και συγγενείς με ρωτούσαν γιατί οι φωτογραφίες μου φαίνονται πάντα απογοητευτικές. Είμαι ενθουσιασμένη που επιτέλους έχω μια απάντηση... Αυτό το έργο εξυμνεί την ατέλεια – πιθανώς ο μόνος διαγωνισμός φωτογραφίας στον οποίο είχα ποτέ την ευκαιρία να κερδίσω».



Η ιδέα πίσω από την καμπάνια ήταν απλή. Η Ισλανδία είναι τόσο φωτογενής, υποστήριξε η Icelandair, που ακόμα και κάποιος με ταλέντο στο να τραβάει απαίσιες φωτογραφίες θα δυσκολευόταν να την κάνει να φαίνεται άσχημη.



Σύμφωνα με την Icelandair, η ανταπόκριση στην καμπάνια ήταν εντυπωσιακή. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρήκαμε επιτέλους τον κακό μας φωτογράφο», δήλωσε ο Gísli S. Brynjólfsson, παγκόσμιος διευθυντής μάρκετινγκ της αεροπορικής εταιρείας. «Αυτό το έργο βρήκε απήχηση σε όλο τον κόσμο επειδή οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από την τεχνητή τελειότητα. Θαυμάσαμε πραγματικά το θάρρος των ανθρώπων να προτιμήσουν την αυθεντικότητα αντί της ψευτιάς – αυτό ήταν που ξεχώρισε πραγματικά μεταξύ όλων των υποψηφίων».

Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου, η Mortemard θα περάσει 10 ημέρες ταξιδεύοντας στην Ισλανδία σε μια φωτογραφική αποστολή που έχει ως στόχο να απαντήσει σε ένα ερώτημα: Μπορεί ένα άτομο να είναι πραγματικά ανίκανο να τραβήξει μια καλή φωτογραφία σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του κόσμου;



«Θα αποτυπώσω την Ισλανδία με την αυτοπεποίθηση ενός επαγγελματία φωτογράφου και τις δεξιότητες κάποιου που σίγουρα δεν είναι επαγγελματίας. Αν η Ισλανδία καταφέρει να επιβιώσει από τις φωτογραφίες μου, μπορεί να επιβιώσει από οτιδήποτε!» δήλωσε η Mortemard.



Για την προσπάθειά της, θα λάβει μια αξιοπρεπή αμοιβή ύψους 50.000 δολαρίων, η οποία καλύπτει τον χρόνο της, τα έξοδά της και, φυσικά, τις φωτογραφίες της.