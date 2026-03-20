Αυτή είναι η πανέμορφη εκτός έδρας φανέλα της Εθνικής Ελλάδας - «Κάτι παραπάνω από μια φανέλα»

Η Εθνική Ελλάδας αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής (20/3) τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της, η οποία θα χρησιμοποιείται πλέον σε επίσημες αναμετρήσεις και φιλικά παιχνίδια. Η παρουσίαση έγινε μέσω των επίσημων καναλιών της ομάδας και της ΕΠΟ.

Η νέα φανέλα κινείται σε έντονη μπλε απόχρωση και ξεχωρίζει για τον λιτό σχεδιασμό της, με τις χαρακτηριστικές λευκές ρίγες της Adidas να διατηρούν τον κλασικό χαρακτήρα της εμφάνισης, χωρίς υπερβολές ή έντονα γραφικά στοιχεία.

Ιδιαίτερο συμβολισμό κρύβει μια λεπτομέρεια στο εσωτερικό της φανέλας, όπου αναγράφεται η φράση «Χίλια Εννιακόσια Είκοσι Έξι», παραπέμποντας στο έτος ίδρυσης της Ομοσπονδίας και συνδέοντας το παρόν της ομάδας με την ιστορική της διαδρομή.

Στο μήνυμα που συνόδευσε την παρουσίαση τονίζεται πως η νέα εμφάνιση δεν αποτελεί απλώς αγωνιστικό εξοπλισμό, αλλά στοιχείο ταυτότητας που αφορά ολόκληρο τον φίλαθλο κόσμο.