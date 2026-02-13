Αυτή είναι η ελληνική ομάδα που είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague σύμφωνα με τη Marca

Η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό δεν πέρασε απαρατήρητη από την ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή. Κάθε άλλο. Η ισπανική Marca ανέλυσε τη συγκεκριμένη κίνηση και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι «πράσινοι» ανεβάζουν αποφασιστικά τον πήχη, μπαίνοντας δυναμικά στη συζήτηση για την κορυφή της EuroLeague.



Ο Αμερικανός φόργουορντ έρχεται για να προσθέσει στοιχεία που μέχρι πρότινος έλειπαν. Αμυντική συνέπεια σε πολλαπλές θέσεις, scoring χωρίς να απαιτείται μόνιμα η μπάλα στα χέρια και εμπειρία από Final Four. Στο παρκέ μπορεί να καλύψει από το «3» έως το «4», δίνοντας στον προπονητή του Παναθηναϊκού ευελιξία σε σχήματα και matchups. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη μία ποιοτική μονάδα, αλλά για παίκτη που κουμπώνει σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ.



Δίπλα του βρίσκονται παίκτες πρώτης γραμμής όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας, ο Τζέριαν Γκραντ, ο Τσεντί Οσμάν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Η ποιότητα υπάρχει, όπως και το βάθος, στοιχείο κομβικό σε μια σεζόν 34 αγωνιστικών συν playoffs, όπου οι τραυματισμοί και η κόπωση παίζουν καθοριστικό ρόλο.



Μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός πορεύεται με ρεκόρ 16-11, βρισκόμενος στην 8η θέση. Οι διακυμάνσεις στην απόδοση και ορισμένες βαριές ήττες δημιούργησαν εσωτερική πίεση, με τον Δημήτρης Γιαννακόπουλος να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Marca, η έλευση του Χέις-Ντέιβις μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, να σταθεροποιήσει την ομάδα, να βελτιώσει την αμυντική της ταυτότητα και να της δώσει λύσεις στα κλειστά παιχνίδια.



Το συμπέρασμα των Ισπανών είναι σαφές. Με το υπάρχον υλικό και τη συγκεκριμένη προσθήκη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς διεκδικητής. Μπαίνει πλέον στη σεζόν ως μία ομάδα που έχει όλα τα εργαλεία για να φτάσει μέχρι το τέλος και να σηκώσει το τρόπαιο.