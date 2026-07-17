Ποια η εντυπωσιακή δημοσιογράφος που στηρίζει Ολυμπιακό και μίλησε ελληνικά με τον Αντετοκούνμπο

Στη παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ, μία Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος πήρε τον λόγο και έκανε ερώτηση στον σταρ του NBA στα ελληνικά.

Πρόκειται για την Trish Christakis, η οποία μεγάλωσε στο Σικάγο και σπούδασε δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν. Στο ρεπορτάζ της βρίσκονται οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μαϊάμι Ντόλφινς και η Ίντερ Μαϊάμι, ενώ έχει δώσει το «παρών» σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι τελικοί του NBA, το Stanley Cup και το περίφημο τουρνουά «March Madness» του NCAA.

Η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος διατηρεί, παράλληλα, στενή σχέση με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά για τις διακοπές της. Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αποκαλύψει πως, από τις ελληνικές ομάδες, υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα τη κατάκτηση της EuroLeague την φετινή σεζόν από τους «ερυθρολεύκους» μέσα στο Τ-Center.