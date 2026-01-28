Αυτή είναι η κατάσταση των τραυματιών του ΠΑΟΚ - Τα συλλυπητήρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας

Καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από τη Ρουμανία σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τραγικό δυστύχημα, με τις ελληνικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.



Μετά την ενημέρωση της Ελληνίδας Πρέσβη στο Βουκουρέστι, Λιλής Γραμματίκη, ακολούθησε και επίσημη τοποθέτηση από τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος μετέφερε πιο αναλυτικά στοιχεία για την εικόνα των τραυματιών.



Ο Υπουργός, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, υπογράμμισε πως κανένας από τους τρεις δε διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Όπως ανέφερε, ο πρώτος τραυματίας έχει ελαφρά τραύματα, ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα που απαιτούν νοσηλεία, ενώ ο τρίτος χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας, ωστόσο η κατάστασή του είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία.



Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

«Καλημέρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κλαίει όλη η Ελλάδα από εχθές. Είχα ενδελεχή επικοινωνία μέχρι αργά το βράδυ με τους αρμόδιους, τώρα το πρωί επικοινώνησα και με τον Μάριο Τσάκα που έχει πάει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Από τους τρεις τραυματίες ο ένας ως εκ θαύματος δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα. Ο δεύτερος έχει κάποια κατάγματα αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρά. Ο τρίτος είναι πολυ-τραυματίας, έχει δηλαδή αρκετά κατάγματα και σε επικίνδυνα σημεία, στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, έχει σπάσει τις δυο κλείδες αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Δεν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί βλάβη, απλώς δεν ξέρω αν μπορούμε να τον μετακινήσουμε, περιμένω να μου πουν οι γιατροί.

Ο ένας μπορεί να γυρίσει και με το αεροπλάνο της γραμμής. Ο άλλος έχει τραύματα, όχι σοβαρά αλλά μπορεί να μετακινηθεί και αν χρειαστεί θα βοηθήσουμε και εμείς. Ο τρίτος, θα στείλουμε αεροπλάνο δικό μας για να τον πάρει. Για να το κάνουμε θα πρέπει πρώτα να μας πουν οι γιατροί αν δύναται να μετακινηθεί, γιατί το μείζον εδώ τώρα στο παιδί αυτό είναι να μην δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη στην υγεία του. Δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του, αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να γίνει καλά και να επιστρέψει στην παλιά του ζωή».

Τα συλλυπητήρια της Κυπριακής Ομοσπονδίας

Επιστολή συλλυπητηρίων απέστειλε στον Μάκη Γκαγκάτση ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Χάρης Λοϊζίδης, στην οποία, εκ μέρους της ΚΟΠ, εκφράζει:



«Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τη Διοίκηση και την ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς και γενικότερα προς το ελληνικό ποδόσφαιρο».