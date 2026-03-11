Αυτή είναι η λίστα με τις 61 κατηγορίες προϊόντων στα οποία μπαίνει πλαφόν
Σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για 61 βασικά προϊόντα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για παραβάσεις.
Η λίστα των αγαθών στα οποία τίθεται άμεσα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους περιλαμβάνει συνολικά 61 βασικά είδη διαβίωσηςκαι δεν περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα.
Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τους Κωστή Χατζηδάκη, Σταύρο Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκο.
Τα 61 προϊόντα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση αφορούν, μεταξύ άλλων, βασικά τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, αλλαντικά, κρέας και γαλακτοκομικά, αλλά και είδη καθημερινής χρήσης, όπως βρεφικά προϊόντα (μωρομάντηλα, βρεφικό γάλα, πάνες), χαρτικά και τροφές για κατοικίδια.
Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας: από τη βιομηχανία μέχρι τα Σούπερ Μάρκετ , τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια. Προβλέπεται επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων.
Σε περίπτωση παραβάσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Η λίστα:
- Ρύζι
- Ψωμί για τοστ
- Ψωμί φρατζόλα
- Φρυγανιές
- Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Όσπρια (φακές)
- Όσπρια (φασόλια)
- Όσπρια (ρεβίθια)
- Πάριζα
- Γαλοπούλα (αλλαντικά)
- Κατεψυγμένα ψάρια
- Φρέσκα ψάρια
- Νωπό χοιρινό
- Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
- Νωπό μοσχάρι
- Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
- Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
- Γάλα φρέσκο πλήρες
- Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα εβαπορέ
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
- Τυρί φέτα
- Λευκό τυρί
- Τυρί γκούντα
- Τυρί με χαμηλά λιπαρά
- Χυμός τομάτας διατηρημένος
- Αυγά
- Μαργαρίνες
- Βούτυρο αγελάδος
- Ελαιόλαδο
- Ηλιέλαιο
- Κατεψυγμένα λαχανικά
- Λευκή ζάχαρη
- Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
- Δημητριακά
- Κρέμα βρεφικής ηλικίας
- Γάλα βρεφικής ηλικίας
- Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
- Σοκολάτες και σοκολατοειδή
- Μπισκότα
- Χυμός πορτοκάλι
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
- Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί υγείας
- Οδοντόκρεμες
- Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
- Σαμπουάν
- Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
- Αφρόλουτρα
- Πάνες ακράτειας
- Πάνες για μωρά
- Μωρομάντηλα
- Σαμπουάν για μωρά
- Τροφές για σκύλους
- Τροφές για γάτες