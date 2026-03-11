Αυτή είναι η λίστα με τις 61 κατηγορίες προϊόντων στα οποία μπαίνει πλαφόν

Η λίστα των αγαθών στα οποία τίθεται άμεσα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους περιλαμβάνει συνολικά 61 βασικά είδη διαβίωσηςκαι δεν περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα.



Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τους Κωστή Χατζηδάκη, Σταύρο Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκο.



Τα 61 προϊόντα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση αφορούν, μεταξύ άλλων, βασικά τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, αλλαντικά, κρέας και γαλακτοκομικά, αλλά και είδη καθημερινής χρήσης, όπως βρεφικά προϊόντα (μωρομάντηλα, βρεφικό γάλα, πάνες), χαρτικά και τροφές για κατοικίδια.



Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, θα ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου και καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας: από τη βιομηχανία μέχρι τα Σούπερ Μάρκετ , τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια. Προβλέπεται επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, καθώς και εντατικοποίηση των ελέγχων.



Σε περίπτωση παραβάσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η λίστα: