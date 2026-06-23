Αυτή είναι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/6) στη Βουλή η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία ανοίγει το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.



Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών, με τη διάταξη ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού, αποσαφήνιση η οποία οδηγεί, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, στη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Ακόμη, αναγνωρίζονται αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη.



Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη από την Ολομέλεια και περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, για την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες, την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, τις ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και την αύξηση των εισοδηματικών ορίων για επιστροφή ενοικίου.

Δείτε αναλυτικά την τροπολογία Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή - Παράδειγμα

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, επιχειρώντας να δώσει μια εικόνα της νέας ρύθμισης, ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δανειολήπτη, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2024, που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες.

Τώρα, με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 482 ευρώ είναι αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις. Εάν δηλαδή κατέβαλε ποσό 731 από τον Ιανουάριο του ‘24 μέχρι τώρα, μέχρι τον Ιούνιο του ‘26 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με τη διαφορά: 731 μείον 483 επί 30. Αυτό είναι 7.440 ευρώ.



Συνεπώς, αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αυτό το ποσό αφαιρείται από τις δόσεις που έχει να καταβάλει. Και θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ.

Αυτό θα ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, δηλαδή πάνω από 100.000 πολίτες.