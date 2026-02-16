Taste Atlas: Αυτή η ελληνική ποικιλία μήλων κατέκτησε την κορυφή - Ποιες άλλες δυο μπήκαν στη δεκάδα

Όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό κάνει πέρα» και αυτό φαίνεται πως ισχύει περίτρανα για τις ελληνικές ποικιλίες που ξεχωρίζουν και αναδεικνύονται παγκοσμίως.

Αυτό έγινε και με τη νέα λίστα που ανάρτησε ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas που κατέταξε τρεις ελληνικές ποικιλίες στις 10 κορυφαίες του κόσμου. Στη λίστα με τα «20 καλύτερα μήλα στον κόσμο», η Ελλάδα όχι μόνο δίνει δυναμικό «παρών», αλλά κατακτά και την κορυφή.

Στην πρώτη θέση βρίσκονται τα μήλα Ζαγοράς Πηλίου με βαθμολογία 4,4/5, επιβεβαιώνοντας τη φήμη τους ως ένα από τα πιο ποιοτικά και γευστικά φρούτα διεθνώς. Με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και έντονο αρωματικό χαρακτήρα, αποτελούν σημείο αναφοράς για την ελληνική παραγωγή.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το αμερικανικό Honeycrisp (4,1 αστέρια), γνωστό για την τραγανή υφή και τη ζουμερή, γλυκόξινη γεύση του, ενώ την τρίτη καταλαμβάνει το αυστραλιανό Cripps Pink (4,0 αστέρια), ποικιλία που έχει ταυτιστεί με τη φρεσκάδα και τη ζωηρή οξύτητα.

Την τέταρτη θέση μοιράζεται η Πορτογαλία με το Maçã Bravo de Esmolfe (4,0), μια παραδοσιακή ποικιλία με έντονο άρωμα και λεπτή σάρκα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το καναδικό Ambrosia (4,1), που ξεχωρίζει για τη γλυκύτητα και την απαλή του υφή.

Η έκτη θέση ανήκει στο ιαπωνικό Fuji (3,9), μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ποικιλίες παγκοσμίως, ενώ στην έβδομη θέση επιστρέφει η Ελλάδα με το Φιρίκι πηλιορείτικο με βαθμολογία 3,9 αστέρια. Αυτά τα μικρόκαρπα, αρωματικά μήλα με την ιδιαίτερη πολιτιστική αξία έχουν κερδίσει τους γευστικούς κάλυκες των αναγνωστών.

Την όγδοη θέση καταλαμβάνει ακόμη μία ελληνική παρουσία, τα Ντελίσια της Τρίπολης ή αλλιώς μήλα Πιλαφά επίσης με 3.9 αστεράκια που καλλιεργούνται στην Αρκαδία και διακρίνονται για τη γλυκιά και ισορροπημένη γεύση τους.

Στην ένατη θέση βρίσκεται το καναδικό McIntosh (3,8), ποικιλία με μακρά ιστορία και χαρακτηριστική απαλή σάρκα, ενώ τη δεκάδα κλείνει το νεοζηλανδικό Jazz (3,8), γνωστό για την έντονη τραγανή σάρκα και τον δυναμικό, γλυκόξινο χαρακτήρα του.

Από το Πήλιο μέχρι την Αρκαδία, τα ελληνικά μήλα αποδεικνύουν ότι η ποιότητα και η παράδοση μπορούν να σταθούν και να διακριθούν διεθνώς.